Единственное, о чём попросил 81-летний старик перед смертью, — обнять своего пса

На этой фотографии запечатлён душераздирающий момент, когда умирающий хозяин в последний раз обнимает любимого пса. Как только стало известно, что врачи больше ничем не могут помочь Колину Кэвиллу, единственное, о чём попросил 81-летний мужчина, — это увидеть перед смертью своего лучшего друга, сообщает The Sun.
У Колина диагностировали рак горла, который распространился по всему телу. Понимая, что Колин проживает свои последние дни, врачи больницы в Линкольншире, Англия, пошли ему навстречу и исполнили его предсмертное желание.
Когда собака увидела Колина, то словно сошла с ума от радости. Она сразу поняла, кто это, ведь они были очень близки. Врачи не знают, сколько Колину осталось жить, но после этой встречи он сказал, что будет бороться, пока есть силы
Жена Колина
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