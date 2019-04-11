Единственное, о чём попросил 81-летний старик перед смертью, — обнять своего пса

У Жителя Англии диагностировали рак горла, который распространился по всему телу.

На этой фотографии запечатлён душераздирающий момент, когда умирающий хозяин в последний раз обнимает любимого пса. Как только стало известно, что врачи больше ничем не могут помочь Колину Кэвиллу, единственное, о чём попросил 81-летний мужчина, — это увидеть перед смертью своего лучшего друга, сообщает The Sun.

У Колина диагностировали рак горла, который распространился по всему телу. Понимая, что Колин проживает свои последние дни, врачи больницы в Линкольншире, Англия, пошли ему навстречу и исполнили его предсмертное желание.