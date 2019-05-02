Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе

Лабрадудль — игривый и верный характер лабрадора в комплекте с гипоаллергенной шерстью пуделя.
Помски — голубые глаза хаски плюс рыжая пушистая шёрстка померанского шпица.
Хорги — хаски, который ходит пешком под стол, прямо как корги.
Коргль — вот что получится, если скрестить две самые милые породы: корги и бигля.
Питски — питбуль с ледяным взглядом хаски.
Чауба — нет, это не лев, это помесь чау-чау и японской породы сиба-ину.
Халли — пятнистая и обаятельная помесь хаски и колли.
Чивини — чихуа-хуа, похожая на сосиску (от англ. weenie — "сосиска"), как такса.
Австрапом — помесь померанского шпица и австралийской пастушьей собаки, от которой у него эти очаровательные пятна.
Часки — такой удивительный цвет шерсти получается при скрещивании чау-чау и хаски.
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