Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе

Породистые собаки стоят дорого и становятся для своих хозяев не только друзьями, но и роскошным аксессуаром. Однако плоды любви представителей двух разных пород иногда выглядят даже интереснее своих чистокровных родителей.

Лабрадудль — игривый и верный характер лабрадора в комплекте с гипоаллергенной шерстью пуделя.

Помски — голубые глаза хаски плюс рыжая пушистая шёрстка померанского шпица.

Хорги — хаски, который ходит пешком под стол, прямо как корги.

Коргль — вот что получится, если скрестить две самые милые породы: корги и бигля.

Питски — питбуль с ледяным взглядом хаски.

Чауба — нет, это не лев, это помесь чау-чау и японской породы сиба-ину.

Халли — пятнистая и обаятельная помесь хаски и колли.

Чивини — чихуа-хуа, похожая на сосиску (от англ. weenie — "сосиска"), как такса.

Австрапом — помесь померанского шпица и австралийской пастушьей собаки, от которой у него эти очаровательные пятна.

Часки — такой удивительный цвет шерсти получается при скрещивании чау-чау и хаски.