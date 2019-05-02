Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе

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Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе

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Фото: © Instagram/clooney_thelittlehuskycollie, Instagram/stupicklesthedog

Породистые собаки стоят дорого и становятся для своих хозяев не только друзьями, но и роскошным аксессуаром. Однако плоды любви представителей двух разных пород иногда выглядят даже интереснее своих чистокровных родителей.

Лабрадудль — игривый и верный характер лабрадора в комплекте с гипоаллергенной шерстью пуделя.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/doodlerulers/" target="_blank">doodlerulers</a></p>

Помски — голубые глаза хаски плюс рыжая пушистая шёрстка померанского шпица.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/myathepomsky/" target="_blank">myathepomsky</a></p>

Хорги — хаски, который ходит пешком под стол, прямо как корги.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellahuskycorgi/" target="_blank">bellahuskycorgi</a></p>

Коргль — вот что получится, если скрестить две самые милые породы: корги и бигля.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/stupicklesthedog/" target="_blank">stupicklesthedog</a></p>

Питски — питбуль с ледяным взглядом хаски.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/stellathepuppymonster/" target="_blank">stellathepuppymonster</a></p>

Чауба — нет, это не лев, это помесь чау-чау и японской породы сиба-ину.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/chowba_leo/" target="_blank">chowba_leo</a></p>

Халли — пятнистая и обаятельная помесь хаски и колли.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/clooney_thelittlehuskycollie/" target="_blank">clooney_thelittlehuskycollie</a></p>

Чивини — чихуа-хуа, похожая на сосиску (от англ. weenie — "сосиска"), как такса.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/instagrannie15/" target="_blank">instagrannie15</a></p>

Австрапом — помесь померанского шпица и австралийской пастушьей собаки, от которой у него эти очаровательные пятна.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahkirose/" target="_blank">sahkirose</a></p>

Часки — такой удивительный цвет шерсти получается при скрещивании чау-чау и хаски.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bones_isis_and_friends/" target="_blank">bones_isis_and_friends</a></p>

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