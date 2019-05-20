Хозяин попал в ДТП и не мог выбраться из машины, но на помощь пришёл верный пёс

Любовь, которую мы дарим нашим питомцам, зачастую возвращается нам втройне. Об этом как никто знает Исайя Леннот из США.

Исайя стал много времени проводить с собакой семьи Афиной, когда сестра парня уехала в колледж. Вскоре они стали лучшими друзьями. И их дружба прошла серьёзную проверку на прочность, пишет Thedodo. Воспользовавшись отличной погодой, Исайя собрался на рыбалку и, конечно, захватил с собой Афину, чтобы она порезвилась на природе. Они чудесно провели день, но на обратном пути, ведя машину, Исайя почувствовал себя плохо. Он потерял управление и врезался в дерево.

Когда Исайя пришёл в себя, увидел, что машина наполовину в воде, а от подушек безопасности идёт дым. Парень испугался, что машина загорится, и решил побыстрее выбраться вместе с собакой. Но из-за ушибов и порезов ему было трудно двигаться. Тогда на помощь пришла Афина. Ей удалось выбежать из авто. Но, несмотря на сильный испуг, она не бросила парня, а принялась его вытаскивать наружу. И он наконец оказался на свободе.

Я открыл заднюю дверь, и Афина вытащила меня. Ей удалось выбраться из машины, но она осталась рядом, хотя ей, как и мне, скорее всего, хотелось побыстрее убежать от автомобиля — Исайя Леннот

Когда приехали родители, мама парня хотела посадить всё ещё дрожащую Афину в свой грузовик. Но собака так волновалась за Исайю, что пришлось высадить её обратно. Питомица не отходила от пострадавшего хозяина, пока за ним не приехала скорая.