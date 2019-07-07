Пёс две недели ждал друга-учителя у входа в класс, пока не состоялись похороны

Собака каждый день приходила к дверям кабинета, в котором работал преподаватель, но её друг больше так и не появился.

Пёс по кличке Бубой подружился с профессором Кармелито Марсело около двух лет назад. Преподаватель вуза стал подкармливать четверолапого, и тот приходил к дверям его кабинета каждый день, а ночами даже оставался сторожить здание, пишет Mirror.

Но однажды преподаватель не появился на работе. У 58-летнего профессора случился инсульт. Он попал в больницу, где провёл две недели, но так и не смог оправиться. Всё это время каждый день пёс повторял заведённый ритуал и приходил на встречу с человеком, которого успел полюбить. Студенты, тронутые поведением собаки, решили взять её на похороны.

Оказавшись на церемонии, пёс заглянул в гроб и горько заскулил, увидев тело друга. А затем тихонько лёг рядом. Студент Марк Кристиан Арчео, который сделал снимки, подписал пост, процитировав писателя Джоша Биллингса: "Собака — единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем себя". Сейчас неравнодушные подыскивают четверолапому новый дом.