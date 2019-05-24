Старушка решила, что её посты в Facebook удалил хакер, пока не увидела глаза пса

69-летняя Линда Мимс из Стадсканала (Нидерланды) переполошила и знакомых, и модераторов соцсети после того, как в её группе сменилось фоновое фото и стали пропадать посты. Но оказалось, что виновник был куда ближе к ней, чем какие-то мифические хакеры, пишет Metro.

В то утро Линда хорошо поработала в саду, а после приняла долгую ванну. Позже она решила проверить группу в "Фейсбуке", посвящённую её родному городу Татбери в Великобритании, которую она модерировала вместе с парой своих друзей. Но, зайдя в приложение, она ужаснулась увиденному. С её аккаунта кто-то сменил фон у группы и удалил несколько постов.

Уверенная в том, что этого не делала, Линда тут же позвонила своей подруге Крис. Та заявила, что женщину взломали, поэтому стоит немедленно обратиться к модераторам "Фейсбука", что напуганная Линда тут же и сделала. Параллельно она и Крис объясняли подписчикам группы ситуацию и извинялись за удалённые свои и чужие посты. Линда сразу же сменила все пароли.

Потом Линда позвонила мне и сказала, что проблема решена. Она нашла свой телефон под Бо — её трёхлетним псом, помесью далматина и лабрадора Крис, подруга Линды

Оказалось, что Бо уселся на телефон хозяйки и как-то сумел разблокировать экран и запустить приложение. Выяснив, что никакие хакеры не виноваты, Линда снова перед всеми извинилась, но пользователи группы в "Фейсбуке" только посмеялись над ситуацией.

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