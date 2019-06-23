Когда пытаешься сделать милое фото питомца, но выходит вот это: 14 смешных морд

Если у вас есть какое-нибудь домашнее животное, то вы знаете, сколько времени уходит на то, чтобы сделать хотя бы более-менее сносный снимок своего милахи в "Инстаграм". Пользователь "Твиттера" пожаловался на свою судьбу и попросил всех сочувствующих поделиться своими неудачами. И что ж, их оказалось немало.

Ничто не вызывает столько отклика в душах людей, как фото милых котиков и собачек, замечает Bored Panda.

И, казалось бы, что ж тут сложного — притаись, выжди удобный момент и фотографируй.

Но нет, эти мохнатые непоседы просто ни минуты не могут провести на месте.

Вот и приходится делать миллион фото разной степени удачности, чтобы добиться хоть какого-то результата.

А кто говорил, что кошки — грациозные животные, видел их только на картинке.

Более неловких и смешных пушистиков ещё поискать нужно.

Пафосного фото с гордым профилем от собак тоже не дождёшься.

И характер тут не важен. Пусть пёсик будет хоть игривым, хоть суровым — результат один.

Точнее, миллион, но все неутешительные.

А ещё во время фотосессии можно призвать сатану, поэтому аккуратнее!

Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото