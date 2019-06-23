Когда пытаешься сделать милое фото питомца, но выходит вот это: 14 смешных морд

Ничто не вызывает столько отклика в душах людей, как фото милых котиков и собачек, замечает Bored Panda.
И, казалось бы, что ж тут сложного — притаись, выжди удобный момент и фотографируй.
Но нет, эти мохнатые непоседы просто ни минуты не могут провести на месте.
Вот и приходится делать миллион фото разной степени удачности, чтобы добиться хоть какого-то результата.
А кто говорил, что кошки — грациозные животные, видел их только на картинке.
Более неловких и смешных пушистиков ещё поискать нужно.
Пафосного фото с гордым профилем от собак тоже не дождёшься.
И характер тут не важен. Пусть пёсик будет хоть игривым, хоть суровым — результат один.
Точнее, миллион, но все неутешительные.
А ещё во время фотосессии можно призвать сатану, поэтому аккуратнее!
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