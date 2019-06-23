Когда пытаешься сделать милое фото питомца, но выходит вот это: 14 смешных морд

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Фото © Twitter / noraaa_3

Если у вас есть какое-нибудь домашнее животное, то вы знаете, сколько времени уходит на то, чтобы сделать хотя бы более-менее сносный снимок своего милахи в "Инстаграм". Пользователь "Твиттера" пожаловался на свою судьбу и попросил всех сочувствующих поделиться своими неудачами. И что ж, их оказалось немало.

Ничто не вызывает столько отклика в душах людей, как фото милых котиков и собачек, замечает Bored Panda.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/noraaa_3/status/1115580086344998912" target="_blank">noraaa_3</a></p>

И, казалось бы, что ж тут сложного — притаись, выжди удобный момент и фотографируй.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChelseaWyte/status/1115132548298956800" target="_blank">ChelseaWyte</a> и <a href="https://twitter.com/camicuffari/status/1115672467748429825" target="_blank">camicuffari</a></p>

Но нет, эти мохнатые непоседы просто ни минуты не могут провести на месте.

<p>Фото © <a href="https://www.buzzfeed.com/alysham4fa74fd6d" target="_blank"><strong>alysham4fa74fd6d</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.buzzfeed.com/erican4f8cee8a3" target="_blank"><strong>erican4f8cee8a3</strong></a></p>

Вот и приходится делать миллион фото разной степени удачности, чтобы добиться хоть какого-то результата.

<p>Фото © Twitter / Kourtneykick</p>

А кто говорил, что кошки — грациозные животные, видел их только на картинке.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/OkayJass/status/1116081852995883010" target="_blank">OkayJass</a></p>

Более неловких и смешных пушистиков ещё поискать нужно.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JessicaParties/status/1136030256953995264" target="_blank">JessicaParties</a> и <a href="https://twitter.com/GallagherAvery/status/1115608224126750721" target="_blank">GallagherAvery</a></p>

Пафосного фото с гордым профилем от собак тоже не дождёшься.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/baby_b0nes/status/1115119295971745792" target="_blank">baby_b0nes</a></p>

И характер тут не важен. Пусть пёсик будет хоть игривым, хоть суровым — результат один.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bmali_/status/1115455566329946113" target="_blank">bmali_</a></p>

Точнее, миллион, но все неутешительные.

<p>Фото © <a href="https://www.buzzfeed.com/natalied4ea21828a" target="_blank">natalied4ea21828a</a> и <a href="https://twitter.com/avafulller/status/1115778024459460611" target="_blank">avafulller</a></p>

А ещё во время фотосессии можно призвать сатану, поэтому аккуратнее!

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Iittleghost/status/1115112870860267520" target="_blank">Iittleghost</a></p>

Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото

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