Тест: весь в хозяина. Какой пёс вам подойдёт?

Хвостатый питомец в доме – дань моде или зов души? Лайф пообщался с экспертами и составил портреты тех, кто любит определённые породы собак.

Давным-давно человек приручил собаку. С тех пор её внешность менялась. Сейчас каждый может привести к себе в дом четвероногого товарища, не задумываясь о том, что по породе собаки можно судить и о хозяине питомца.

Пудель Вы — весёлый, отходчивый, любитель приключений и тусовок. Любимые фразы: "Побежим туда, там ещё веселее!", "Как здорово!" Фото © Shutterstock

— Пудель, он такой, недалёкий, незамысловатый, но это не значит, что он глупый, — говорит этолог Андрей Неуронов. — При этом он отлично поддаётся дрессировке.

Овчарка Вы — серьёзный, настоящий полковник, с огнём в глазах, командным голосом отдающий приказы Фото © Pixabay

По словам специалиста, этой породе нужна сильная, крепкая рука, возможно, действительно военного человека.

— Если овчарка расслабляется без строгой дисциплины, она становится дурной, постоянно лает по делу и без, — объяснил Неуронов.

Чихуахуа Вы — уравновешенный, спокойный, стараетесь уходить от скандалов, полны достоинства Фото © Pixabay

— У этой породы есть комплекс Наполеона, — рассказал этолог. — Они очень серьёзно относятся к своей персоне и считают себя большой собакой.

Йоркширский терьер Вы — романтик, любите свободу и путешествия Фото © Pixabay

— Маленькие, но смелые, настоящие бойцы, — говорит старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков.

По мнению специалиста, эта порода скорее молодёжный вариант, для модниц. В общем, для тех, кто не хочет тратить время на воспитание собаки.

Корги Вы — человек, склонный к лени, из тех, кто предпочитает неспешно проводить время в гамаке, а не бежать на охоту Фото © pixabay.com

По мнению специалистов, корги доброжелательные и оптимистичные. Любят своих хозяев и их друзей.

Джек-рассел-терьер Вы — энергичный человек, отключаетесь сразу же, как кончился завод. Сон, и главное — чтобы вас никто не беспокоил Фото © Pixabay

— Джек-рассел-терьеры — очень подвижные собаки. Их советуют семьям с детьми, — говорит Неуронов.

Хаски Вы — дружелюбный, с вами никогда не бывает скучно. Ваше настроение меняется так же быстро, как и желание что-то делать Фото © flickr / Yasser Alghofily

— Эту породу часто заводят молодые пары как пробу по уходу за ребёнком, — делится Цветков. — Правда, к сожалению, часто получается, что, когда появляется первенец, собака становится не нужна.

Шпиц и пекинес Вы — стильный, с яркой внешностью, не прочь, чтобы окружающие обращали на вас внимание. Легки на подъём Фото © Pixabay

— Их чаще заводят женщины в возрасте, у которых уже выросли дети, а дамам хочется за кем-то ухаживать, — описывает эксперт. — Они искренне заботятся о своих питомцах, но в то же время любят привлекать к себе внимание окружающих.

Такса Вы стремитесь к постоянному развитию и с собакой проявляете свои педагогические способности. Вы добрый и практичный Фото © Pixabay

Специалисты говорят, что таксы смелые, несмотря на маленький размер, а порой даже отважные! В критический момент она будет защищать хозяина, несмотря ни на какие угрозы.

Английский бульдог Их часто заводят полноватые люди, с круглым лицом. Вы пассивны и ведёте малоподвижный образ жизни Фото © Pixabay

— Бульдог менее подвижный и хулиганистый, чем хаски, — просто у него значительно меньше физического здоровья, — сказал Лайфу Иван Затевахин, автор и ведущий передачи "Диалоги о животных".

По его словам, большинство собак современных пород дружелюбные и ориентированы на человека. Однако все собаки ведут себя так, как позволяет хозяин.

Специалисты рекомендуют выбирать собак исходя из своих физических возможностей. Нужно подумать, сколько времени вы сможете гулять с собакой, сколько внимания уделять дрессировке питомца и физическому тренингу, если он потребуется.