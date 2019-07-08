Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с её псом такое, что та смеялась до слёз

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Фото © Reddit/phoriaa

Данная история учит формулировать свои просьбы настолько чётко, насколько это только возможно.

На Reddit появился пост, который вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. В нём хозяйка собаки делится результатом неудачного, но очень смешного похода к собачьему парикмахеру.

Я забрала собаку от грумера и зашлась от смеха. Похоже, он не совсем понял мою просьбу и сделал псу эту чудовищную стрижку

phoriaa

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/c9z33o/i_picked_my_dog_up_from_the_groomers_and_busted/" target="_blank">phoriaa</a></p>

В комментариях у владелицы собаки сразу же стали интересоваться, какова же была просьба, если её можно было понять настолько неправильно. Оказалось, девушка хотела, чтобы подстриженное тело собаки плавно переходило в бритые ноги. Этот нюанс тоже принялись бурно обсуждать.

Понимание "плавности" у грумера немного... жестковато

OzzieBloke777

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/c9z33o/i_picked_my_dog_up_from_the_groomers_and_busted/" target="_blank">phoriaa</a></p>

Хозяйка поделилась, что пса зовут Кевин и у него такая длинная шерсть на лапах, что каждое лето приходится её состригать, чтобы ему не было жарко. Никогда с этим не было проблем, но в этот раз что-то пошло не так. Пользователи оценили выражение "лица" Кевина.

У моего бывшего было АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ выражение лица, когда он уходил из парикмахерской с неудачной причёской

jenovakitty

Он выглядит так, будто в городе был потоп из средства для удаления волос, а он просто решил подождать, пока всё не уляжется

Trademen

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/c9z33o/i_picked_my_dog_up_from_the_groomers_and_busted/" target="_blank">phoriaa</a></p>

Грумер понял, что стрижка не удалась, и не взял денег с хозяйки Кевина. Ей даже предложили всё исправить бесплатно. Но она решила не лишать себя такого удовольствия — видеть своего пса с уморительной причёской.

Я опаздывала, и, думаю, стрижка слишком смешная, чтобы её исправлять. А Кевину всё равно

Хозяйка Кевина

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