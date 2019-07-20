Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада

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Фото © Amazon

Если вы давно хотели приобрести для своего питомца стильный аксессуар, самое время это сделать. Многие собаководы уже успели по достоинству оценить новинку.

Какой кровожадный пёс, могли подумать вы. Но не торопитесь с выводами

<p>Фото © Amazon</p>

На самом деле это всего лишь иллюзия, созданная необычным намордником

<p>Фото © Amazon</p>

Этот собачий аксессуар продаётся на "Амазоне". Он превращает даже самого безобидного питомца в исчадие ада

<p>Фото © Amazon</p>

Собаководы, которые уже успели оценить намордник по достоинству, принялись делиться устрашающими фотографиями своих питомцев в отзывах к товару

<p>Фото © Amazon</p>

Только взгляните на этих пупсов

<p>Фото © Amazon</p>

Вы же не хотите проверять, нужен ли на самом деле этому псу намордник?

<p>Фото © Amazon</p>

Был хаски, стал Ганнибал Лектер

<p>Фото © Amazon</p>

Так и слышится голос хозяев: "Да вы не бойтесь, он не кусается!"

<p>Фото © Amazon</p>

Дело не в размере собаки, а в брутальности её намордника

<p>Фото © Amazon</p>

Когда с утра пообещал псу погулять, но вспомнил об этом только вечером

<p>Фото © Amazon</p>

Вылитая собака Баскервилей

<p>Фото © Amazon</p>

Прежде чем приобретать эту штуку, убедитесь, что у ваших соседей всё в порядке с чувством юмора

<p>Фото © Amazon</p>

Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре

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