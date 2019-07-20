Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада

Какой кровожадный пёс, могли подумать вы. Но не торопитесь с выводами
На самом деле это всего лишь иллюзия, созданная необычным намордником
Этот собачий аксессуар продаётся на "Амазоне". Он превращает даже самого безобидного питомца в исчадие ада
Собаководы, которые уже успели оценить намордник по достоинству, принялись делиться устрашающими фотографиями своих питомцев в отзывах к товару
Только взгляните на этих пупсов
Вы же не хотите проверять, нужен ли на самом деле этому псу намордник?
Был хаски, стал Ганнибал Лектер
Так и слышится голос хозяев: "Да вы не бойтесь, он не кусается!"
Дело не в размере собаки, а в брутальности её намордника
Когда с утра пообещал псу погулять, но вспомнил об этом только вечером
Вылитая собака Баскервилей
Прежде чем приобретать эту штуку, убедитесь, что у ваших соседей всё в порядке с чувством юмора
Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре