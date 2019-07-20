Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада

Если вы давно хотели приобрести для своего питомца стильный аксессуар, самое время это сделать. Многие собаководы уже успели по достоинству оценить новинку.

Какой кровожадный пёс, могли подумать вы. Но не торопитесь с выводами

На самом деле это всего лишь иллюзия, созданная необычным намордником

Этот собачий аксессуар продаётся на "Амазоне". Он превращает даже самого безобидного питомца в исчадие ада

Собаководы, которые уже успели оценить намордник по достоинству, принялись делиться устрашающими фотографиями своих питомцев в отзывах к товару

Только взгляните на этих пупсов

Вы же не хотите проверять, нужен ли на самом деле этому псу намордник?

Был хаски, стал Ганнибал Лектер

Так и слышится голос хозяев: "Да вы не бойтесь, он не кусается!"

Дело не в размере собаки, а в брутальности её намордника

Когда с утра пообещал псу погулять, но вспомнил об этом только вечером

Вылитая собака Баскервилей

Прежде чем приобретать эту штуку, убедитесь, что у ваших соседей всё в порядке с чувством юмора

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