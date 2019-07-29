Верный пёс ждал хозяина у больничной койки, не зная, что того уже нет в живых

Собачья преданность уже давно стала легендарной, и в доказательствах она не нуждается. Но четвероногие друзья каждый раз подтверждают свою любовь и разбивают этим наши сердца.

В группе "Фейсбука", посвящённой спасённым собакам в Нью-Джерси (США), появился пост всего с одной фотографией. Но она и пояснение к ней вызвали шквал эмоций у пользователей соцсети. На фото трёхлетний пёс Лосяш (Moose) печально сидит у пустой больничной кровати. Он ждёт возвращения своего хозяина, но, к сожалению, тот скончался, пишет Unilad.

Под фото пояснили, что Лосяш — лабрадор-полукровка, который обожает всех подряд, но сейчас у него разбито сердце. Ему нужна любящая семья, которая сможет помочь ему справиться с потерей. Пользователей Сети потрясла эта история, они начали распространять информацию, и всего за пару дней пост набрал 5,3 тыс. лайков и 4,4 тыс. репостов. Сила Интернета помогла, и Лосяша забрали из приюта меньше чем за неделю.

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У меня слёзы наворачиваются от одной лишь фотографии Пользователь "Фейсбука"

Пожалуйста, позаботьтесь о верном Лосяше. Благослови Бог ваши добрые сердца! Пользователь "Фейсбука"

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