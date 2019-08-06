Пёс, который годами жил под кроватью, после спасения изменился до неузнаваемости

Ещё одна невероятно милая история, от которой ваше сердце растает. Собака, которая несколько лет жила в нечеловеческих условиях, наконец обрела надежду на счастливую жизнь в любящей семье.

Семилетнего дворнягу по кличке Львиное Сердце бывший хозяин отдал в Ричмондский центр Общества по охране животных. За два года без надлежащего ухода тело собаки покрылось скатавшейся шерстью и грязью, что не позволяло ей нормально есть, пить и даже ходить.

По словам сотрудников центра, это было "одним из самых шокирующих случаев пренебрежительного отношения", с которым им когда-либо приходилось сталкиваться. Львиное Сердце едва ли можно было принять за собаку — он больше был похож на комок грязной шерсти.

Команда центра тут же взяла собаку под свою опеку. Сотрудники побрили его и подстригли когти. Потребовалось несколько часов, чтобы убрать килограммы спутавшейся шерсти с крошечного тела животного.

Никаких сомнений, теперь пёс наслаждается своей жизнью. Он полон энергии и любви. Он, как Золушка, преобразился из забитого щенка в счастливого пса с глазами, наполненными любовью! К тому же, по сообщениям Richmond SPCA, у него уже появилась семья.

Мы рады сообщить, что Львиное Сердце сейчас в любящих и надёжных руках. Желаем ему и его опекуну долгих счастливых лет Richmond SPCA

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце