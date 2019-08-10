Пёс сорвал фотосессию хозяев, но вышло так смешно, что кадры стали вирусными

5

Фото © Facebook / Nícolas Carrelo Fotografia

Пара из Бразилии взяла на предсвадебную фотосессию своего пса, и это оказалось правильным решением. Хоть кадры далеки от романтики, они получились настолько смешными, что у мохнатого теперь тысячи фанатов по всему миру.

Фотосессия — это, пожалуй, одна из самых главных составляющих предсвадебной суеты. Кадры будут напоминать об этом важном дне семейной истории

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Альфредо Гарсия да Силва и Джойс Сабино Греффе из Бразилии подошли к этому вопросу ответственно

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Чтобы на фотографиях семья была в полном составе, на съёмку они прихватили своего пса с громогласной кличкой Тор. Результат превзошёл все ожидания

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Тору всего 9 месяцев. Игривый щенок завоевал любовь пользователей соцсетей по всему миру

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Менее чем за день публикацию с его фотографиями увидели более 6 млн человек и собрали более 60 тысяч комментариев!

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Свадьба Альфредо и Джойс запланирована на сентябрь этого года, и на самом деле это уже вторая их предторжественная фотосессия

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

До этого они провели съёмку на ферме. Но из-за того что там им не разрешили взять с собой Тора, они организовали ещё одну, чтобы он тоже был на фото

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Похоже, про первую фотосессию теперь никто даже вспоминать не будет

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nicolascarrelofotografia/posts/2765702506784674?__xts__[0]=68.ARCkYgioYAiCrIVy9q69Q26SzZWXQ_Dxj_By9DFoL5zMCa3rp2hfdr0ksczhgRnNUq5jIG9vtrhf39hKEHAPAy0xMkB3BQEYNRBSHblXHBLCHP8sV8NZI3Zu2pdqrdiwi4VICSuu8jwnGE0kieAAnW3YficBdN1dnt-8jOz2Pyk9GL3C2xm24bSBqeoZ5zGM0Zn-UaAnwINDns8EVE0NCGhAHtrCUt0PYOA8waBWh8kB7R0ADrtJz0ZqzbeOURnHi44Do_Uh9AgtHtZ5eFUFsweLpxesUFkUIG0lpPo2zbjrDI-ddMJQUV7rq9c1EbgxCmzWdAWtrAncyk201H0XammnGA&__tn__=-R" target="_blank"><ins>Nícolas Carrelo Fotografia</ins></a></p>

Парикмахер недопонял хозяйку и сотворил с её псом такое, что та смеялась до слёз

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×