Пёс сорвал фотосессию хозяев, но вышло так смешно, что кадры стали вирусными

Пара из Бразилии взяла на предсвадебную фотосессию своего пса, и это оказалось правильным решением. Хоть кадры далеки от романтики, они получились настолько смешными, что у мохнатого теперь тысячи фанатов по всему миру.

Фотосессия — это, пожалуй, одна из самых главных составляющих предсвадебной суеты. Кадры будут напоминать об этом важном дне семейной истории

Альфредо Гарсия да Силва и Джойс Сабино Греффе из Бразилии подошли к этому вопросу ответственно

Чтобы на фотографиях семья была в полном составе, на съёмку они прихватили своего пса с громогласной кличкой Тор. Результат превзошёл все ожидания

Тору всего 9 месяцев. Игривый щенок завоевал любовь пользователей соцсетей по всему миру

Менее чем за день публикацию с его фотографиями увидели более 6 млн человек и собрали более 60 тысяч комментариев!

Свадьба Альфредо и Джойс запланирована на сентябрь этого года, и на самом деле это уже вторая их предторжественная фотосессия

До этого они провели съёмку на ферме. Но из-за того что там им не разрешили взять с собой Тора, они организовали ещё одну, чтобы он тоже был на фото

Похоже, про первую фотосессию теперь никто даже вспоминать не будет

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