Ветеринар спас жизнь псу, хозяин которого хотел усыпить его из-за лишнего веса

История золотистого ретривера по кличке Кай могла закончиться трагично, если бы за него не вступился доктор. Отказав нерадивому владельцу, врач связался с волонтёрами, и они взялись за дело.

Про бывшего хозяина Кая известно немного, но он и мало кому интересен. Ведь довести своего верного друга до такого состояния, а затем привести на гибель способен только недостойный человек. Зато теперь пёсика ждут только забота, любовь и внимание, ведь он оказался в руках Пэм Хэгги, пишет Metro.

Девушка приютила ретривера и сразу же взялась за его похудение. Ведь даже подъём на крыльцо занял у Кая минут двадцать, с перерывами на отдых. Пэм посадила песика на строгую диету и начала с ним заниматься. Каждый день парочка ходила на прогулки, и первое время результаты были, прямо скажем, невпечатляющими.

Но к прогулкам добавилась "водная аэробика" для укрепления задних лап Кая, и дело сразу пошло как по маслу. За полтора года пёсик сумел сбросить более 45 килограммов, и теперь он ничем не отличается от обычной здоровой собаки.

Он не волнуется о вчерашнем дне или завтрашнем. Он лишь концентрируется на том, что нужно сделать сегодня, и всё. Нам стоит поучиться этому у собак Пэм Хэгги

Верный пёс ждал хозяина у больничной койки, не зная, что того уже нет в живых