Мяук, мой милый друг: 7 приютов, в которых бездомные животные живут лучше людей

17 августа весь мир отмечает пусть и не самый крупный, но точно один из самых важных праздников — день бездомных животных. И в честь такого Лайф сделал подборку самых интересных и уютных приютов, питомцам которых повезло больше всего.

Коттеджный посёлок "Собачья жизнь"

Животные не должны жить в клетках — так подумали волонтёры собачьего приюта The Luvable Dog Rescue из Орегона, США, и построили пёсикам целую деревню. Здесь в каждом коттедже живёт по несколько питомцев — так собакены чувствуют себя уютнее, будто уже нашли свою семью. А поскольку приют располагается на 55 гектарах с лесом, в собачьей деревне может проживать очень много четверолапых.

Вход только по пропускам, сэр

Инженер Ван Си из Пекина, Китай, был очень озабочен судьбой бродячих котов в родном городе. Парень построил приют, который может помочь более чем 147 пушистикам, а также имеет систему распознавания лиц, точнее морд. Здесь для котиков есть вода, еда и тёплое место для сна, которое особенно нужно холодными зимними ночами.

Каждому котейке — по койко-месту!

Этому приюту Etobicoke Humane Society в Онтарио, Канада, на самом деле просто повезло. Они попали под раздачу добрых дел от магазина ИКЕА, который пожертвовал котикам кукольные кроватки. Ведь никто не должен спать на холодном и жёстком полу, особенно такие милахи.

Больше собак богу собак

Есть театр одного актёра, а есть приют одного собачника. Днём Райан Андерсон из Австралии работает инспектором, занимающимся животными, а по вечерам спасает пёсиков, до которых не успел добраться, будучи на службе. Парень очень любит собак и каждый раз не может сдержать улыбки, когда ему удаётся пристроить найдёныша в любящую семью.

Клуб счастливых зверюшек

Пусть у этого приюта и небольшой бюджет, зато сердце у хозяина — огромнейшее. Девятилетний Кен с Филиппин открыл свой "Клуб счастливых животных", чтобы спасать собак, ведь 70–80% бродячих животных попросту отстреливают. Узнав о благородной миссии Кена, со всего мира ему стали приходить пожертвования. Сейчас мальчику уже 14 лет, но его приют всё так же процветает.

Соцпакет и дружный коллектив

Никто бы и не узнал об организации по спасению животных SpokAnimal, действующей в Вашингтоне, США, если бы не их находчивость. Каждый год многих котиков отправляют на усыпление, если не удаётся найти им дом. Но нельзя усыплять пушистика, если он полезен обществу, ведь так? Поэтому было решено устроить котеек на работу — в их трудовых книжках теперь гордо значится "Фермерский мышелов".

Сказки на ночь

После тяжёлой жизни на улице собаки часто не находят себе семью из-за собственного страха и дикости. Поэтому американская организация Missouri Humane Society попросила местных детишек почитать пёсиками книжки. Так напуганные собакены привыкали к людям и у них появлялась надежда на новый дом. После того как приюты Миссури подтвердили удачность эксперимента, эта практика распространилась и на остальные штаты.

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после