Псы войны. Как собаки взрывали нацистов и спасали раненых

Подготовленные инструкторами боевые собаки уничтожали вражеские танки, эвакуировали раненых, устраивали диверсии, доставляли донесения и обезвреживали мины.

18 августа в России отмечается День фронтовой собаки. В годы Великой Отечественной войны в Советской армии находилось несколько десятков тысяч подготовленных служебных собак. Существовали целые службы с разной специализацией. Советским ноу-хау стала подготовка собак — истребителей танков. Боевые псы уничтожили около 300 танков, спасли жизнь сотням тысяч раненых, обнаружили миллионы мин и фугасов, заложенных отступавшими нацистами.

Как всё начиналось

Собаки ограниченно применялись в армии ещё в период Первой мировой. Однако целенаправленная подготовка собак для военных нужд стала практиковаться уже в советское время. В 1924 году в Московской области открылся Центральный учебно-опытный питомник военных собак, работавший при высшей стрелково-тактической школе "Выстрел".

К концу 20-х годов в СССР была развёрнута сеть из 12 питомников — школ военного собаководства. На их базе началась подготовка военных собак. Причём помимо традиционных служб — связи и санитарной — практиковались и экспериментальные техники, отсутствовавшие в других армиях. С начала 30-х годов велась активная подготовка собак — истребителей танков. С 1934 года в качестве эксперимента готовили собак-диверсантов — эти собаки должны были действовать в тылу противника после десантирования на самолёте.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Масштаб боевых действий оказался настолько огромным, что имевшихся в питомниках и школах собак оказалось явно недостаточно. Пришлось проводить своеобразную мобилизацию. Собаки, находившиеся на попечении отдельных граждан, сдавались государству в обязательном порядке. Отлавливались также и обычные дворняги. Из них кинологи отбирали наиболее пригодных для решения служебных задач.

Истребители танков

Подготовка четвероногих истребителей танков была советским ноу-хау. С самого начала 30-х годов именно это направление в военном собаководстве считалось приоритетным. Собак приучали к специальному взрывающемуся ранцу, с которым они должны были забраться под танк.

В процессе тренировок собак долгое время не кормили, а затем надевали макет взрывного ранца и отправляли навстречу танку. Как только они забирались под днище танка, открывался нижний люк и собакам выдавалось лакомство. Позднее, когда собаки привыкали забираться под танк, их обучали не бояться пулеметов и добираться до цели даже под ураганным огнём.

Для подготовки одной противотанковой собаки требовалось множество усилий. Далеко не все собаки были настолько бесстрашными, чтобы, несмотря на препятствия, взрывы и мощный огонь, рваться к цели. Каждая такая собака ценилась на вес золота. Истребители танков составляли не более 14% общего числа служебных собак в армии.

К сожалению, у этой методики был колоссальный минус. В подавляющем большинстве случаев использование собаки было для неё билетом в один конец, поэтому собак — истребителей танков привлекали только в критические моменты. Наиболее широким их применение стало в первый, наиболее тяжёлый период войны.

Так, в 1941 году из двух тысяч боевых собак, отправленных на фронт из кинологических школ, более тысячи было обучено именно истреблению танков. За этот период собакам удалось подбить или уничтожить 192 вражеских танка. А за весь период кровопролитной войны четвероногими истребителями танков было уничтожено около 300 машин.

Собаки-связисты

Использование собак для доставки донесений было признано крайне успешным. Собаки реже людей становились жертвами вражеского огня, кроме того, они перемещались значительно быстрее. На Ленинградском фронте, где в один из полков было добавлено отделение связи, состоящее из шести собак, отмечалось, что одно обученное животное легко заменяет двоих людей-посыльных благодаря скорости, неприхотливости, живучести и хорошему ночному зрению.

Подготовка посыльных собак была значительно проще, чем истребителей танков, а потери, которые они несли, гораздо меньше. Для таких собак не требовалось громоздких специальных приспособлений — донесения, как правило, прикреплялись к ошейнику. Собаки могли пробегать даже через участки, занятые врагом, к тому же им не грозили плен и допрос. Именно поэтому около 10% всех служебных собак в армии были связными.

Санитарные ездовые собаки

Зимой такие собаки были просто бесценны и позволяли эвакуировать большее число раненых за короткий срок — одна санитарная упряжка заменяла в среднем троих-четверых санитаров.

На Карельском фронте, с его труднопроходимыми заснеженными территориями, санитарные собаки в отдельных подразделениях едва ли не полностью заменяли людей. Кроме того, они нередко использовались для подвоза боеприпасов. Это, опять же, позволяло экономить время доставки грузов, поскольку собачьи нарты легко проходили там, где застревала техника.

Собаки-сапёры

Псы минно-разыскной службы стали вторыми по численности в Советской армии. Они составляли треть общего числа армейских собак. На втором этапе войны подготовка собак, способных обнаруживать заложенные мины, стала приоритетным направлением. С освобождением от противника значительных территорий возникла необходимость их разминирования.

Отмечалось, что на тех участках, где поиском мин занимаются собаки, подрывы сведены практически к нулю. Вдобавок животные работали очень тщательно и не пропускали на одной заложенной мины, благодаря чему получили славу идеальных сапёров.

За период войны бесстрашные собаки-сапёры обнаружили свыше 4 миллионов мин, фугасов и других взрывных устройств. Они участвовали в разминировании всех крупных городов СССР и Европы, освобождённых от нацистов.

Знаменитые собаки

Самой знаменитой советской фронтовой собакой была восточноевропейская овчарка по кличке Джульбарс. О ней до сих пор ходит немало легенд. Так, например, утверждается, что он был единственной собакой, награждённой медалью "За боевые заслуги". Также известна история, как раненого Джульбарса якобы несли на Параде Победы на кителе самого Сталина по просьбе вождя.

Джульбарс действительно был весьма талантливой собакой, обнаружившей свыше 7 тысяч мин и фугасов. Впрочем, рекордсменом он не стал. Колли по кличке Дик превзошла результат Джульбарса. Дик был на фронте с первых дней и прошёл всю войну. Сначала служил в качестве связной собаки, затем был переучен в ездовую — для санитарной службы. На последнем этапе войны, когда всех собак переучивали для поиска мин, Дик поступил на минно-разыскную службу и добился больших успехов. На его счету более 12 тысяч обнаруженных взрывных устройств, включая мощный фугас в Павловском дворце.

Как одна из немногих собак-диверсантов получила известность овчарка Дина. Подготовка собак-диверсантов велась в СССР с середины 1930-х годов, но из-за очень высокой сложности подготовки использование собак для диверсий было крайне редким. Известны лишь единичные случаи. В частности, в 1943 году Дине удалось благополучно подорвать немецкий эшелон. Она успела выбежать на рельсы перед приближающимся поездом, сбросить вьюк со взрывчаткой и зубами выдернуть предохранитель. Поезд потерпел крушение, а собака благополучно вернулась к своему вожатому — Филатову. Позднее Дина была переучена в сапёры.

В СССР не практиковалось награждение служебных собак какими-либо специальными наградами. За успешное выполнение собаками боевых задач награждались только их вожатые или готовившие собаку инструкторы-кинологи. За период войны они получили около полутора тысяч орденов и медалей.

Тем не менее некоторым собакам довелось принять участие в знаменитом Параде Победы. 24 июня 1945 года сводный отряд сапёров промаршировал по Красной площади со своими четвероногими помощниками-миноискателями.