Преданный пёс, почувствовав смерть хозяина, последовал за ним спустя 15 минут

Есть много людей, не верящих в особую связь между питомцами и их владельцами. Но именно такие истории заставляют скептиков крепко задуматься, насколько же велика сила любви и привязанности.

В один день семья 25-летнего Стюарта Хатчинсона из Аллоа, Шотландия, пережила две потери: погиб любимый всеми сын и муж, а за ним — и французский бульдожек Нерон. Стюарт боролся с опухолью мозга на протяжении пяти лет, и в этом ему помогали семья и верный пёс. Собак у парня было три, но Нерон всегда стоял на особенном месте, пишет Mirror.

Всегда складывалось впечатление, что Стюарт и Нерон просто приклеены друг к другу. Куда шёл Стюарт, туда следовал за ним пёс Фиона, мама Стюарта

Ни операции, ни химиотерапия особо не помогли Стюарту, и вот две ремиссии спустя врачи сообщили ему, что рак распространился слишком сильно. Не желая умирать в больнице, Стюарт отправился домой к маме, куда постоянно приезжала и его жена Даниэлль. В тот самый день отец девушки заскочил в дом молодых супругов забрать её очки, там он и наткнулся на Нерона.

Пёсик лежал неподвижно, чем изрядно напугал мужчину. Он отвёз бульдожку в клинику, где ему сообщили, что тот как-то смог получить травму спины. Оставив пёсика на попечение врачей, мужчина поехал к Дани, чтобы отдать очки. Там он и узнал ужасное известие: Стюарт скончался, проиграв схватку с раком. А раздавшийся тут же звонок добавил горя семье: бульдожка погиб в клинике, будто почувствовав смерть хозяина.

Верный пёс ждал хозяина у больничной койки, не зная, что того уже нет в живых