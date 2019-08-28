Запах жертвы. На каких людей предпочитают нападать собаки

В России учащаются случаи нападения домашних собак: бойцовская собака напала на ребёнка в башкирском городе Стерлитамаке, в Воронеже хозяева натравили ротвейлера на местного рыбака. Представители общественных организаций даже предлагают штрафовать хозяев за нападение их питомцев на людей, а в случае смерти — лишать свободы на срок до пяти лет. Собаководы и зоопсихологи объясняют, что причина агрессии собак кроется в неправильном воспитании. Часто владельцы собак сами провоцируют животных на такое поведение. Лайф выяснил основные причины агрессии домашних собак.

Дети Собаки бросаются на детей, когда видят пример со стороны хозяина, например, в семье ругают или наказывают ребёнка Фото © Shutterstock

По словам этолога Андрея Неуронова, собака стайное животное и она копирует поведение самых главных и сильных членов семьи.

— Есть правила, например, при собаке нельзя ругать ребёнка или ссориться. Собака встанет на сторону сильного, она может наказать ребёнка, покусав его, — объясняет зоопсихолог. — Ваш пёс такой же член социума, как и вы сами, и он будет копировать поведение в семье за пределами дома — на улице. Если дома вы ругаете ребёнка, то и собака, вероятнее всего, будет агрессивно настроена к детям.

Старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков считает, что не бывает немотивированных нападений. Поэтому если ваш пёс не любит детей, то не стоит настаивать на знакомстве с ними.

Алкоголь и компания Пьяные люди часто провоцируют своих животных на агрессию и рискуют быть покусанными в первую очередь Фото © Pixabay

— В народе говорят, что собаки не любят пьяных и даже могут укусить хозяина, — говорит этолог Андрей Неуронов. — Дело не в любви, а в том, что запах алкоголя забивает чрезвычайно острое обоняние животного.

Как объясняет специалист, собака отличает своего человека по запаху, по манере ходьбы и поведению. У пьяного, соответственно, запах, походка и поведение меняются. Животное не узнаёт своего человека, а любое несоответствие шаблону приводит к ответной реакции собаки и она отвечает агрессией.

Натравливание на слабых Сначала агрессивные владельцы приучают собак кидаться на кошек и более мелких псов, а затем животные проявляют агрессию и к людям Фото © Pexels

— Если собаку завёл человек с низкой социальной ответственностью, обладающий физической силой и амбициями, он начинает подтравливать свою собаку, — объяснила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. — Сначала он провоцирует нападать её на мелких животных — кошек, собак, а затем и на детей, подростков и пожилых людей. Хочу отметить, что делает это, по сути, не собака, а её владелец.

Мелкие собаки до 10 кг Такие собаки считают в семье главными себя, поэтому могут бросаться как на членов семьи, так и на чужих Фото © Shutterstock

Без необходимой дрессировки они ведут себя как тираны. Часто таких собак не воспитывают, потому что воспринимают их как игрушку, и животное вырастает, не понимая, кто главный.

— Дети часто тянут к ней руки, потому что она милая. Хозяева маленьких псов часто жалуются на укусы ног и пальцев. Случается, что маленькая собака может искусать ребёнку пальцы, прокусить щёки и нос. И это не чужой для животного ребёнок, собака живёт в этой семье. Такое происходит потому, что животное воспитали неправильно, и оно считает, что оно главное в "стае", — рассказала Олеся Борисенко.

Бегуны Нередко нападениям подвергаются любители пробежек и велосипедисты Фото © Shutterstock

Эксперты советуют не забывать про такой охотничий инстинкт, как преследование добычи. Во время пробежки или езды на велосипеде обращайте внимание на свой район, если увидите блуждающего пса, старайтесь не пересекаться с ним.

— Разделение собак на опасных и не очень — это утопия. Все случаи связаны с безответственностью хозяев, которые не уделяют внимания воспитанию своих питомцев, — подчеркнул Цветков.

Что касается техники безопасности, то специалисты советуют использовать ряд приёмов при встрече с агрессивным животным.

При встрече с агрессивными животными нельзя убегать, показывать спину, падать на землю. К тому же, по словам этолога, собаки чувствуют страх. Во время испуга запах человека моментально меняется, в кровь выбрасывается адреналин. Чувствительный нос собаки тут же улавливает изменения — для неё внезапно появляется другой человек. Животное теряется, гормон страха, который исходит от человека, провоцирует собаку на агрессию, особенно если жертва показывает, что боится.

Следует постараться визуально увеличить свой рост или объём. Если у вас дутая широкая куртка, снимите её и поднимите над собой. Если хозяин рядом, стойте спокойно. Этологи предупреждают, что спор с хозяином только спровоцирует пса броситься на вас.

Никогда не оставляйте своего ребёнка наедине с чужой собакой. По животному всегда видно, в какой семье оно живёт. Если дома не всё благополучно, то и псу полностью доверяться нельзя.

Специалисты предупреждают, что укусить может любая собака, главное помнить, что человек в ответе за тех, кого приручил.