Вы не поверите, но это одна и та же собака, которую спасли ветеринары

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Фото © Twitter / NEHumaneSociety

Из-за скатавшейся шерсти собака едва могла двигаться. Существо даже сложно было принять за собаку. Но в Центре спасения животных её отмыли, побрили, и теперь она выглядит и чувствует себя просто отлично.

С первого взгляда невозможно было понять, что за животное перед ветеринарами. Но Центр помощи Небраски не побоялся трудностей

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEHumaneSociety/status/1172570685656510464/photo/1" target="_blank">NEHumaneSociety</a></p>

Элли попала туда спутанным комком шерсти с длинными когтями, а забрали её уже свежей и похорошевшей. Для этого пришлось хорошенько потрудиться

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEHumaneSociety/status/1172570699006918656/photo/1" target="_blank">NEHumaneSociety</a></p>

Когда наша команда начала отрезать шерсть, мы обнаружили то, чего ожидать не могли. Лапы были розовыми от крови. И вместе с этим — семидюймовые когти, также запутанные в шерсти, экскрементах и грязи

Nebraska Humane Society

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEHumaneSociety/status/1172570713473134597/photo/1" target="_blank">NEHumaneSociety</a></p>

Элли весила 5 килограммов. А потом мы сняли с неё 4 килограмма спутанной шерсти. На это ушёл целый час. Ей ещё придётся встретиться со стоматологом и провести операцию по удалению грыжи

Nebraska Humane Society

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEHumaneSociety/status/1172570713473134597/photo/3" target="_blank">NEHumaneSociety</a></p>

Спустя 5 часов после того, как работа была сделана, собака была готова выйти на улицу. Она спотыкалась, ведь до этого ходить она просто не могла

<p>Фото © Twitter / NEHumaneSociety</p>

В грустных глаза Элли можно увидеть страх, в котором она жила месяцами, но вместе с тем — надежду на светлое будущее. В тёплом доме и в любящей семье

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEHumaneSociety/status/1172570748453629954" target="_blank">NEHumaneSociety</a></p>

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после

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