Вы не поверите, но это одна и та же собака, которую спасли ветеринары

Из-за скатавшейся шерсти собака едва могла двигаться. Существо даже сложно было принять за собаку. Но в Центре спасения животных её отмыли, побрили, и теперь она выглядит и чувствует себя просто отлично.

С первого взгляда невозможно было понять, что за животное перед ветеринарами. Но Центр помощи Небраски не побоялся трудностей

Элли попала туда спутанным комком шерсти с длинными когтями, а забрали её уже свежей и похорошевшей. Для этого пришлось хорошенько потрудиться

Когда наша команда начала отрезать шерсть, мы обнаружили то, чего ожидать не могли. Лапы были розовыми от крови. И вместе с этим — семидюймовые когти, также запутанные в шерсти, экскрементах и грязи Nebraska Humane Society

Элли весила 5 килограммов. А потом мы сняли с неё 4 килограмма спутанной шерсти. На это ушёл целый час. Ей ещё придётся встретиться со стоматологом и провести операцию по удалению грыжи Nebraska Humane Society

Спустя 5 часов после того, как работа была сделана, собака была готова выйти на улицу. Она спотыкалась, ведь до этого ходить она просто не могла

В грустных глаза Элли можно увидеть страх, в котором она жила месяцами, но вместе с тем — надежду на светлое будущее. В тёплом доме и в любящей семье

Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после