Ну разве эти глазки могут врать? 10 фото "невиноватых" собак с уликами

4

Фото © Twitter/PetHeavenSA

Собачки — это не всегда послушные питомцы, которые несутся встречать хозяина, стоит им только услышать звук поворачивающегося ключа. Некоторые из них в первую очередь пытаются скрыть улики своих преступлений. Для таких пёселей хозяева придумали специальный хештег #guiltydog. В подборке ниже — десять непослушных мальчиков, которых надо бы наругать, но вряд ли это получится из-за их ангельского взгляда.

"Мама дала мне немного покуражиться прошлой ночью, а вот так я её за это отблагодарил. Вечеринка, всё правильно?"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2ohLU6FVYy/" target="_blank">golden_days_with_mav</a></p>

"У Монти была насыщенная ночь..."

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bai6vWMltoF" target="_blank">rosemaryalice1</a></p>

"Упс... Что-то ты сегодня рано"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2hqk-HAMnW/" target="_blank">haki_the_weim</a></p>

"Вы — то, что вы едите"... В случае Киви он, получается, мешок чипсов"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BaPmo-Eh01n/?tagged=guiltydog" target="_blank">ohcimooy</a></p>

"Мам, я клянусь, рулон туалетной бумаги взял и взорвался! Я просто пытаюсь навести порядок"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BaZy4FPBRmz" target="_blank">lina_the_berner_collie</a></p>

"ВИНОВЕН!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2Hyu5BgLOm/" target="_blank">cubic_d</a></p>

"Это не то, что ты думаешь... Обещаю!"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/PetHeavenSA/status/639413845816176640" target="_blank">PetHeavenSA</a></p>

"В комнате пошёл снег, который мне любезно предоставила Мэгги"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/KrissiDaFish/status/824395003019612161" target="_blank">KrissiDaFish</a></p>

"Мама говорит, я был непослушным мальчиком, но я так хорошо повеселился, что, думаю, я это когда-нибудь повторю"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2mO3ydl07E/" target="_blank">marlins_adventures</a></p>

"Прощай, ты был любимым лежаком"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2ozhU3Aw24/" target="_blank">esrogerz</a></p>

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×