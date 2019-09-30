Ну разве эти глазки могут врать? 10 фото "невиноватых" собак с уликами

"Мама дала мне немного покуражиться прошлой ночью, а вот так я её за это отблагодарил. Вечеринка, всё правильно?"
"У Монти была насыщенная ночь..."
"Упс... Что-то ты сегодня рано"
"Вы — то, что вы едите"... В случае Киви он, получается, мешок чипсов"
"Мам, я клянусь, рулон туалетной бумаги взял и взорвался! Я просто пытаюсь навести порядок"
"ВИНОВЕН!"
"Это не то, что ты думаешь... Обещаю!"
"В комнате пошёл снег, который мне любезно предоставила Мэгги"
"Мама говорит, я был непослушным мальчиком, но я так хорошо повеселился, что, думаю, я это когда-нибудь повторю"
"Прощай, ты был любимым лежаком"
Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото