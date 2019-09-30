Ну разве эти глазки могут врать? 10 фото "невиноватых" собак с уликами

Собачки — это не всегда послушные питомцы, которые несутся встречать хозяина, стоит им только услышать звук поворачивающегося ключа. Некоторые из них в первую очередь пытаются скрыть улики своих преступлений. Для таких пёселей хозяева придумали специальный хештег #guiltydog. В подборке ниже — десять непослушных мальчиков, которых надо бы наругать, но вряд ли это получится из-за их ангельского взгляда.

"Мама дала мне немного покуражиться прошлой ночью, а вот так я её за это отблагодарил. Вечеринка, всё правильно?"

"У Монти была насыщенная ночь..."

"Упс... Что-то ты сегодня рано"

"Вы — то, что вы едите"... В случае Киви он, получается, мешок чипсов"

"Мам, я клянусь, рулон туалетной бумаги взял и взорвался! Я просто пытаюсь навести порядок"

"ВИНОВЕН!"

"Это не то, что ты думаешь... Обещаю!"

"В комнате пошёл снег, который мне любезно предоставила Мэгги"

"Мама говорит, я был непослушным мальчиком, но я так хорошо повеселился, что, думаю, я это когда-нибудь повторю"

"Прощай, ты был любимым лежаком"

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото