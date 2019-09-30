Хозяин остался без рук и ног из-за того, что его лизнул собственный пёс

49-летний Грег Мантейфель из штата Висконсин, США, думал, что заболел гриппом. Его лихорадило и тошнило. Но потом семье пришлось отвезти его в больницу — мужчине становилось всё хуже.

Причина, по которой заболел Грег, стала известна, стоило докторам осмотреть его и сделать необходимые анализы. В крови пациента обнаружили бактерию капноцитофага — патогена, который обитает в полости рта собак и кошек. Он может вызвать сепсис, менингит, гнойный артрит и другие опасные для жизни осложнения.

Вместе с Грегом дома как раз жила собака.

Инфекция привела к уменьшению кровяного давления. После этого из-за нарушенного кровоснабжения конечностей началось отмирание тканей. Врачи были вынуждены ампутировать Грегу ноги, затем — кисти рук. Однако это не остановило гангрену. В итоге, чтобы сохранить пациенту жизнь, врачи сделали более 20 операций. У мужчины удалили ноги выше колен, обе руки чуть ниже локтей. Кроме того, Мантейфель потерял часть своей верхней губы и носа.

Несмотря на то что причина его инфекции предельно ясна, Грег не собирался отказываться от своего питбуля Элли. Кроме того, хозяин сказал, что, хоть он и очень любит свою собаку, он никогда не позволял ей себя кусать, сообщает People. Поэтому мужчина заболел из-за того, что его всего лишь лизнул пёс, что довольно странно, если учитывать серьёзность последствий.

Между тем учёные из Бригама и ещё ряда исследовательских центров при институтах и больницах по всему миру занимались изучением таких случаев, как у Грега, сообщает Daily Mail. Они обнаружили, что у всех пациентов был ген, связанный с иммунной системой, который работал по-другому, — генетическое отклонение. Сейчас исследование идёт полным ходом, вскоре учёные собираются дать ответы на все вопросы, интересующие владельцев домашних животных.

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