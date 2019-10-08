Исхудавшего щенка спасли из-под завалов после урагана, где он укрывался 3 недели

Чудом выжившего пёсика спасатели так и назвали — Чудо. Малыш находится в очень плохом состоянии и не может ходить, но ветеринары уверены в позитивном исходе.

После ужасного урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова около месяца назад, всё ещё продолжают разгребать завалы. Под обломками зданий до сих пор находятся собаки, которым повезло выжить во время стихийного бедствия. Но они напуганы шумом от спасательной техники, поэтому не выходят на поверхность, пишет New York Post.

На днях спасателям удалось отыскать годовалого щенка смешанной породы. Малыш не мог ходить и с трудом ползал, а его рёбра можно пересчитать даже при беглом взгляде. Волонтёры вызвали самолёт, чтобы переместить пёсика на материк. Но перед этим им пришлось повозиться, ведь щенок и так находился в жутком стрессе.

Спасённого пёсика назвали Чудом, и теперь за его судьбой пристально следит весь мир. Ветеринары отмечают, что собака в ужасном состоянии, что неудивительно. Но теперь малыш попал в руки к специалистам, и они плотно займутся его здоровьем, поэтому волноваться больше не о чем. Когда Чудо придёт в себя, ему подыщут любящую семью.

В эту собаку выстрелили 17 раз, но она выжила и теперь помогает людям на терапии