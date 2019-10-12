От этих фото невозможно не засмеяться: 10 собак, начихавших на все законы логики

От собак можно ждать чего угодно, и кажется, что опытных хозяев уже ничем не удивить. Впрочем, есть исключения... Этим пользователи Reddit и решили поделиться друг с другом. В подборке ниже — 10 пёселей, попавших в затруднительное положение при очень странных обстоятельствах.

"Не можешь сюда миску принести? Я подожду"

"Очевидно, у тебя есть вопросы, как я тут оказался. Когда спасёшь меня, я всё объясню"

"У меня выдался тяжёлый день, так что не надо на меня так смотреть"

"Не об этом я думал, когда сказали, что мы идём в парк"

"Да-да, сейчас я только последний кусок картошки достану"

"Я честно думал, что это просто огромный кусок хлеба"

"То есть вы хотите мне сказать, что это не моя новая одежда?"

"Так, ну всё! Теперь садом занимаетесь вы"

"Если вы подумали, что я попал сюда случайно... попробуйте ещё раз"

"О, привет! Тебя я и ждал"

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото