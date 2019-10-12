От этих фото невозможно не засмеяться: 10 собак, начихавших на все законы логики

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Фото © Reddit/DontFearZombies; Reddit/rigel2112

От собак можно ждать чего угодно, и кажется, что опытных хозяев уже ничем не удивить. Впрочем, есть исключения... Этим пользователи Reddit и решили поделиться друг с другом. В подборке ниже — 10 пёселей, попавших в затруднительное положение при очень странных обстоятельствах.

"Не можешь сюда миску принести? Я подожду"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/DWASBPEIF/comments/5n9vah/they_just_keep_getting_stuck_but_its_fine/" target="_blank">rigel2112</a></p>

"Очевидно, у тебя есть вопросы, как я тут оказался. Когда спасёшь меня, я всё объясню"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1s7c6q/oh_look_a_quarter/" target="_blank">gloweblue</a></p>

"У меня выдался тяжёлый день, так что не надо на меня так смотреть"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/DWASBPEIF/comments/5hz0nx/no_need_to_wine_everything_is_ok/" target="_blank">rigel2112</a></p>

"Не об этом я думал, когда сказали, что мы идём в парк"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/thinz/derp_in_a_swing/" target="_blank">Sydviciouz</a></p>

"Да-да, сейчас я только последний кусок картошки достану"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1GKDpEJzIk" target="_blank">nemesis_dachshund</a></p>

"Я честно думал, что это просто огромный кусок хлеба"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1uxia3/found_my_dog_like_this_she_ate_through_her_bed/" target="_blank">TheTrueMuffinMan</a></p>

"То есть вы хотите мне сказать, что это не моя новая одежда?"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/auggw5/this_is_so_cute/" target="_blank">GoncaloMoura</a></p>

"Так, ну всё! Теперь садом занимаетесь вы"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/2Gippcs" target="_blank">FrozenFoodGuy</a></p>

"Если вы подумали, что я попал сюда случайно... попробуйте ещё раз"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/yamamochi223/" target="_blank">yamamochi223</a></p>

"О, привет! Тебя я и ждал"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/photoshopbattles/comments/3t9zz5/psbattle_dog_poorly_playing_hide_and_seek_but/" target="_blank">DontFearZombies</a></p>

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото

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