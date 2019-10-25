Нижний Новгород в надёжных лапах: 8 фото первого корги, который служит в полиции

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Фото © Instagram / corgi_police_dog

Новости о первом корги в правоохранительных органах уже давно появлялись в Сети, но только сейчас МВД РФ наконец-то раскрыло все карты. Итак, встречайте, нижегородский полицейский Ватс Дик Френсис, а для друзей — просто Рыжий.

Хоть Рыжий и выглядит крошечным, малышом его назвать трудно — только на службе он состоит шесть лет

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

Аттестацию он получил в 2013 году и с тех пор числился за Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

Специализация Рыжего — поиск наркотиков. Коротковатые лапы корги компенсирует острым нюхом, сообщает Объединённая редакция МВД России

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

Нарушитель, заметив такого милаху, не поймёт, что оказался в поле зрения правоохранителей, пока не станет слишком поздно

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

Рыжий попал в полицию совершенно случайно. Просто недоставало пёсиков, специализирующихся на наркотиках, а хозяйка корги — опытный кинолог

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

Она быстро натренировала Рыжего, и теперь он — один из самых ценных кадров управления. Его даже на пенсию не пустили, продлив контракт ещё на год

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/corgi_police_dog/" target="_blank">corgi_police_dog</a></p>

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