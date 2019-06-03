Директор раскрыл способ, как с помощью чашки кофе найти идеального сотрудника

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Директор раскрыл способ, как с помощью чашки кофе найти идеального сотрудника

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Кадр из сериала "Друзья"

Крупные корпорации всегда с особым тщанием следят за отбором сотрудников, ведь попасть к ним мечтает каждый, но и компаниям нужны самые лучшие кадры. Управляющий директор "Ксеро Австралия" Трент Иннес рассказал о незаметной проверке, которой подвергается на собеседовании каждый соискатель. И если он не проходит тест, то его кандидатура даже не рассматривается.

В подкасте с Ламбросом Фотиосом Трент пояснил, что к ним в компанию каждый день приходят замечательные молодые люди с безупречным резюме. Но зачастую рекомендаций, опыта и поразительного объёма знаний бывает недостаточно, ведь все соискатели одинаково хороши. Поэтому Трент придумал небольшой тест, чтобы проверить личные качества будущих работников, пишет The Sun.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/trentinnes" target="_blank"><strong>Trent Innes</strong></a></p>

Перед самым собеседованием директор провожает соискателя на кухню, где предлагает что-то взять с собой: воду, чай или кофе (чаще всего берут кофе). После этого они вместе направляются в кабинет, где и происходит разговор. Но хитрый тест начинается как раз после самой беседы. Если соискатель предлагает отнести пустую чашку обратно на кухню, тогда его кандидатура точно будет рассматриваться.

<p>Кадр из сериала &#34;Друзья&#34;</p>

Я не заставляю их на самом деле относить чашку на кухню, но их предложение очень важно. Оно показывает их внимательность и отношение к работе и офису

Трент Иннес

<p>Фото © Shutterstock</p>

Если соискатель просто уходит, оставив чашку стоять на столе, то он автоматически попадает в чёрный список. Знаниям можно научиться, опыт — приобрести, но куда труднее получить или изменить личные качества. Крупные корпорации должны работать как слаженный механизм, именно поэтому к подбору сотрудников они подходят очень внимательно.

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