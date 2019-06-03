Директор раскрыл способ, как с помощью чашки кофе найти идеального сотрудника

Крупные корпорации всегда с особым тщанием следят за отбором сотрудников, ведь попасть к ним мечтает каждый, но и компаниям нужны самые лучшие кадры. Управляющий директор "Ксеро Австралия" Трент Иннес рассказал о незаметной проверке, которой подвергается на собеседовании каждый соискатель. И если он не проходит тест, то его кандидатура даже не рассматривается.

В подкасте с Ламбросом Фотиосом Трент пояснил, что к ним в компанию каждый день приходят замечательные молодые люди с безупречным резюме. Но зачастую рекомендаций, опыта и поразительного объёма знаний бывает недостаточно, ведь все соискатели одинаково хороши. Поэтому Трент придумал небольшой тест, чтобы проверить личные качества будущих работников, пишет The Sun.

Перед самым собеседованием директор провожает соискателя на кухню, где предлагает что-то взять с собой: воду, чай или кофе (чаще всего берут кофе). После этого они вместе направляются в кабинет, где и происходит разговор. Но хитрый тест начинается как раз после самой беседы. Если соискатель предлагает отнести пустую чашку обратно на кухню, тогда его кандидатура точно будет рассматриваться.

Я не заставляю их на самом деле относить чашку на кухню, но их предложение очень важно. Оно показывает их внимательность и отношение к работе и офису Трент Иннес

Если соискатель просто уходит, оставив чашку стоять на столе, то он автоматически попадает в чёрный список. Знаниям можно научиться, опыт — приобрести, но куда труднее получить или изменить личные качества. Крупные корпорации должны работать как слаженный механизм, именно поэтому к подбору сотрудников они подходят очень внимательно.

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