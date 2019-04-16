Пожар века. Как сгорел cобор Парижской Богоматери?

Пожар в соборе Парижской Богоматери называют главной трагедией XXI века. Средневековое здание, которое величали одним из чудес света, почти полностью уничтожено. Франция осталась без одного из своих главных символов. Как это произошло — разбираем на карточках.
Пожар начался в 19:50 по московскому времени
По основной версии, пламя вспыхнуло на крыше, где велись ремонтные реставрационные работы. Через несколько минут собор был в дыму
Фото: © AP Photo/Thibault Camus
К горящему собору прибыли сотни пожарных
Здание оцепили, а туристов эвакуировали. От людей очистили весь остров Сите, где стоит Нотр-Дам-де-Пари
Фото: © AP Photo/Christophe Ena
В соборе находилась реликвия — терновый венец Иисуса — и статуи 12 апостолов
К счастью, все ценные для культуры и веры предметы вывезли из собора на период реконструкции и они не сгорели
Фото: © AP Photo/Diana Ayanna
Но вот уникальные "оконные розы" спасти не удалось
Эти средневековые витражи украшали северную и южную стены собора. Как пишет издательство The Guardian, "оконные розы" уничтожены
Фото: © AP Photo/Francois Mori
В соборе упал шпиль и обрушилась крыша
Пламя было видно со всех концов Парижа. В Сети появились тысячи фотографий пылающей достопримечательности
Фото: © AP Photo/Thibault Camus
Тушение пожара продолжалось около 8 часов
Пожарные закончили под утро. Они не могли тушить пламя с воздуха — боялись обрушения всей конструкции. Стены собора удалось спасти
Фото: © AP Photo/Diana Ayanna
На восстановление собора выделят 100 млн евро
Эту сумму даст один из французских бизнесменов — Франсуа Пино. Реконструкция, из-за которой и начался пожар, стоила 11 млн евро
Фото: © AP Photo/Kamil Zihnioglu
Французская столица недосчитается миллионов туристов
14 миллионов человек ежегодно посещали собор Парижской Богоматери. Впрочем, возможно, люди поедут смотреть и на его развалины
Фото: © AP Photo/Michel Euler
Собор является одним из старейших в мире, его строили два века
Начали стройку в 1163 году, а закончили в 1345-м. После Великой французской революции его хотели снести, а парижане собор отстояли
Фото: © AP Photo/Kamil Zihnioglu
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