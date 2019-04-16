Пожар века. Как сгорел cобор Парижской Богоматери?

Пожар в соборе Парижской Богоматери называют главной трагедией XXI века. Средневековое здание, которое величали одним из чудес света, почти полностью уничтожено. Франция осталась без одного из своих главных символов. Как это произошло — разбираем на карточках.

Пожар начался в 19:50 по московскому времени По основной версии, пламя вспыхнуло на крыше, где велись ремонтные реставрационные работы. Через несколько минут собор был в дыму Фото: © AP Photo/Thibault Camus

К горящему собору прибыли сотни пожарных Здание оцепили, а туристов эвакуировали. От людей очистили весь остров Сите, где стоит Нотр-Дам-де-Пари Фото: © AP Photo/Christophe Ena

В соборе находилась реликвия — терновый венец Иисуса — и статуи 12 апостолов К счастью, все ценные для культуры и веры предметы вывезли из собора на период реконструкции и они не сгорели Фото: © AP Photo/Diana Ayanna

Но вот уникальные "оконные розы" спасти не удалось Эти средневековые витражи украшали северную и южную стены собора. Как пишет издательство The Guardian, "оконные розы" уничтожены Фото: © AP Photo/Francois Mori

В соборе упал шпиль и обрушилась крыша Пламя было видно со всех концов Парижа. В Сети появились тысячи фотографий пылающей достопримечательности Фото: © AP Photo/Thibault Camus

Тушение пожара продолжалось около 8 часов Пожарные закончили под утро. Они не могли тушить пламя с воздуха — боялись обрушения всей конструкции. Стены собора удалось спасти Фото: © AP Photo/Diana Ayanna

На восстановление собора выделят 100 млн евро Эту сумму даст один из французских бизнесменов — Франсуа Пино. Реконструкция, из-за которой и начался пожар, стоила 11 млн евро Фото: © AP Photo/Kamil Zihnioglu

Французская столица недосчитается миллионов туристов 14 миллионов человек ежегодно посещали собор Парижской Богоматери. Впрочем, возможно, люди поедут смотреть и на его развалины Фото: © AP Photo/Michel Euler