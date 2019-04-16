Удивительные факты про собор Парижской Богоматери

Историк Евгений Антонюк — о падении главного символа Франции и западного христианства.

В Париже сгорел знаменитый собор Парижской Богоматери. Он был не просто символом Франции, как знаменитая Эйфелева башня, но и самой Францией, её историей, свидетелем всех эпох. Разгром тамплиеров, страшная Варфоломеевская ночь, сожжение Жанны д’Арк, революции и войны, менявшие сам ход человеческой истории, — всё это произошло уже при нём.

Многие из исторических событий происходили в самом соборе. Там знаменитая королева Марго сочеталась браком за несколько дней до кровавой Варфоломеевской ночи. Именно Нотр-Дам должен был стать главным храмом Верховного существа — новой религии, разработанной французскими революционерами. Там короновался императором Наполеон. Там встречали де Голля после освобождения Парижа от немецкой оккупации.

Собор был заложен в 1163 году при личном участии папы римского Александра III и достраивался около двух веков. Его строительство было завершено в 1351 году. Здание было возведено на месте базилики святого Стефана. Ещё раньше, в дохристианские времена, на этом месте располагался храм Юпитера.

В XVIII веке собору изрядно досталось от революционеров, которые разгромили "символ мракобесия". Фигуры ветхозаветных королей, долгие века украшавшие собор, были обезглавлены и выброшены. Робеспьер намеревался создать свою религию, но вскоре вслед за ветхозаветными королями обезглавили и самого Робеспьера, а собор вернулся к церкви.

К XIX веку собор изрядно обветшал, стали раздаваться требования снести его. В те времена ещё не все научились ценить историю, поэтому вероятность сноса собора была велика. В дело вмешался знаменитый писатель Виктор Гюго, который написал роман, задавшись целью спасти памятник истории.

"Собор Парижской Богоматери" сразу же после выхода стал мировым бестселлером и бессмертной классикой. Так, благодаря Гюго собор получил вторую жизнь, став главной достопримечательностью столицы (Эйфелевой башни ещё не было даже в проекте). Нашлись деньги на его реставрацию, и собор был сохранён.

Гибель собора в пламени в прямом эфире потрясла весь мир. Он был самым знаменитым французским и одним из главных и узнаваемых европейских памятников. Ежегодно десятки миллионов туристов устремлялись туда, чтобы ощутить само дыхание истории. Собор видел блеск и величие "короля-солнца" и интриги Ришелье, казнь Людовика XVI и гордыню Робеспьера, фантастический взлёт и сокрушительное падение Наполеона. Он пережил несколько революций и опустошительных войн, но сгорел во время обычных ремонтных работ. Символ Франции, казавшийся вечным, пал.

Несомненно, со временем он будет восстановлен, на это не пожалеют никаких средств. Но будет ли в обновлённом соборе ощущаться то самое дыхание истории — большой вопрос, который зависит от того, что удалось спасти от огня внутри здания.

От Средневековья до наших дней

Нотр-Дам-де-Пари был заложен 856 лет назад. За это время Париж вырос из небольшого поселения до многомиллионного города. А Франция успела побыть частью Англии, независимой страной, великим королевством, первым революционным государством и доросла до Пятой республики. Мы собрали интересные факты про собор Парижской Богоматери.

Место, где стоит собор, считается священным 2 тысячи лет В I веке на месте Нотр-Дам-де-Пари был языческий храм Юпитера. В IV веке появилась христианская церковь. В 12-м заложили собор Фото: © wikipedia.org

Собор строили два века Заложили в 1163 году, а закончили — лишь в 1345-м. Высота собора такая, что внутри легко поместится 12-этажный дом Фото: © flickr/samarawinterfeld

У собора нет внутренних стен. А его колокольня — дозорная башня Нотр-Дам стоит на столбах. Их соединяют арки с витражами. Колокольня была самой высокой точкой в городе — с неё следили за врагами Фото: © AP Photo / Remy de la Mauviniere

Нотр-Дам-де-Пари может вместить всё население Парижа Правда, население Парижа XII века. В городе жили 10 тысяч человек. Собор строили так, чтобы все жители могли укрыться за стенами Фото: © flickr/Jiuguang Wang