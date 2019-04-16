"Нотр-Дам горит, ко-ко-ко". Пожар в Париже стал темой для циничных шуток в Сети

Пользователи в Сети разделились на несколько лагерей. Некоторые злились на многочисленные пропитанные трагизмом посты о пожаре, другие пытались иронизировать над ситуацией. А у кого-то зрелище гибели мирового шедевра даже вызвало восторг.
Нотр-Дам горит,ко-ко-ко,плак-плак-плак.Может хватит уже нытьё разводить и хоронить наше всемирное наследие ЮНЕСКО?Именно из-за халатности людей такое произошло.И будет происходить дальше,если не начнёте включать голову.Отподобного никто незастрахован!#нотердам pic.twitter.com/xwUgM7jthV— Юлия Белова (@yulechka_belova) 16 апреля 2019 г.
Он пережил тамплиеров, великую чуму, гугенотов, всех возможных Людовиков, Робеспьера с Дантоном, Наполеона, коммуну, две мировые войны. Но только не современных менеджеров
Максим Мернес
Если на месте сгоревшего собора Парижской Богоматери в скором времени откроется Пятёрочка, все встанет на свои места.#NotreDameFire #NotreDame #Нотердам— Ильен (@iliapash) 16 апреля 2019 г.
Горящий исторический памятник архитектуры... Как бы аморально ни звучало, всё же это прекрасное зрелище
your_cute_lady_44
- Ты бывал в Норт-Дам-Де-Пари?— Denis Meshkov (@denis_meshkov) 16 апреля 2019 г.
- Нет, а что? Интересно?
- Огонь!#NotreDame #NotreDameFire #нотердам
После того как Порошенко с Зеленским съездили в Париж...
ASKoribut
Но большинство комментаторов всё же с болью в сердце следили за тем, как огонь пожирает великое сооружение, вспоминая его богатую историю и размышляя о причинах трагедии.
<...> Я плачу как о потере близкого мне человека. О великий и волшебный собор Парижской Богоматери! Сколько о тебе книг, стихов, песен, фильмов сложено. Думаю, что все, кто в тебя влюблён, надеются на твоё воскрешение из пепла
natalikvon
Как это страшно! Не сам пожар, а то, что после не вернуть. Собор Парижской Богоматери больше не будет таким, каким его создали. Это тот случай, когда не исправить случившегося. И будет очень обидно, если причиной трагедии стал человек...
zhukovvideo
Всевозможные шуточки на тему #СоборПарижскойБогоматери просто неуместны и низки. Люди, которые настолько распоясались в своём желании пошутить грустное и ущербное зрелище.— Владимир Кисаров (@kisarov) 15 апреля 2019 г.
Тревожное парижское утро... Рыдай, Эсмеральда... Плачь, Квазимодо... Наши сочувствия многострадальной Франции........................ #СоборПарижскойБогоматери pic.twitter.com/8HdfIUmnKR— Тетушка Сава (@allright716) 16 апреля 2019 г.
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