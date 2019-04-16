"Нотр-Дам горит, ко-ко-ко". Пожар в Париже стал темой для циничных шуток в Сети

Вчера, 15 апреля, загорелся известнейший католический собор, расположенный в сердце Парижа. На тушение шедевра архитектуры потратили около 8 часов. В Сети стали появляться жуткие кадры с пылающим Нотр-Дамом, и многие пользователи назвали произошедшее страшной трагедией. Однако нашлись и те, кто увидел в этом повод для иронии. Лайф собрал реакцию юзеров на пожар, которая оказалась довольно противоречивой.