"Нотр-Дам горит, ко-ко-ко". Пожар в Париже стал темой для циничных шуток в Сети

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"Нотр-Дам горит, ко-ко-ко". Пожар в Париже стал темой для циничных шуток в Сети

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Фото: instagram/denizdokgoz

Вчера, 15 апреля, загорелся известнейший католический собор, расположенный в сердце Парижа. На тушение шедевра архитектуры потратили около 8 часов. В Сети стали появляться жуткие кадры с пылающим Нотр-Дамом, и многие пользователи назвали произошедшее страшной трагедией. Однако нашлись и те, кто увидел в этом повод для иронии. Лайф собрал реакцию юзеров на пожар, которая оказалась довольно противоречивой.

Пользователи в Сети разделились на несколько лагерей. Некоторые злились на многочисленные пропитанные трагизмом посты о пожаре, другие пытались иронизировать над ситуацией. А у кого-то зрелище гибели мирового шедевра даже вызвало восторг.

Он пережил тамплиеров, великую чуму, гугенотов, всех возможных Людовиков, Робеспьера с Дантоном, Наполеона, коммуну, две мировые войны. Но только не современных менеджеров

Максим Мернес

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/MernesMax" target="_blank">@</a><a href="https://twitter.com/MernesMax" target="_blank"><strong>MernesMax</strong></a></p>

Горящий исторический памятник архитектуры... Как бы аморально ни звучало, всё же это прекрасное зрелище

your_cute_lady_44

<p>Фото:instagram/<a href="https://www.instagram.com/your_cute_lady_44/" target="_blank"><strong>your_cute_lady_44</strong></a></p>

После того как Порошенко с Зеленским съездили в Париж...

ASKoribut

Но большинство комментаторов всё же с болью в сердце следили за тем, как огонь пожирает великое сооружение, вспоминая его богатую историю и размышляя о причинах трагедии.

<...> Я плачу как о потере близкого мне человека. О великий и волшебный собор Парижской Богоматери! Сколько о тебе книг, стихов, песен, фильмов сложено. Думаю, что все, кто в тебя влюблён, надеются на твоё воскрешение из пепла

natalikvon

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/likeskazan/" target="_blank"><strong>likeskazan</strong></a></p>

Как это страшно! Не сам пожар, а то, что после не вернуть. Собор Парижской Богоматери больше не будет таким, каким его создали. Это тот случай, когда не исправить случившегося. И будет очень обидно, если причиной трагедии стал человек...

zhukovvideo

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/denizdokgoz/" target="_blank"><strong>denizdokgoz</strong></a></p>

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