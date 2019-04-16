Муж Сальмы Хайек пожертвует €100 млн на восстановление Нотр-Дама

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Муж Сальмы Хайек пожертвует €100 млн на восстановление Нотр-Дама

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Фото: © Instagram/salmahayek

Франсуа-Анри Пино, французский миллиардер и муж актрисы Сальмы Хайек, готов внести свой вклад в восстановление собора после пожара.

Французский магнат Франсуа-Анри Пино, который с 2009 года женат на мексиканско-американской актрисе Сальме Хайек, пообещал пожертвовать 100 миллионов евро. Он является исполнительным директором Kering, компании, которая владеет такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/salmahayek/" target="_blank">salmahayek</a></p>

Пино сделал это заявление после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед собором Парижской Богоматери и объявил, что во вторник будет начата национальная кампания по сбору средств для его восстановления.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/salmahayek/" target="_blank">salmahayek</a></p>

Затем, удвоив пожертвование мужа Сальмы Хайек, ещё 200 миллионов евро пообещал отдать на восстановление собора самый богатый человек Франции, мультимиллиардер Бернар Арно. Он является президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

<p>Фото: © twitter.com/<a href="https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1117853231550361600/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3APompiersfr&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pompiers.fr%2Fgrand-public" target="_blank">Place_Beauvau</a></p>

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, 15 апреля. От огня пострадали шпиль, крыша и несущая конструкция Нотр-Дама. Собор находился на реконструкции, поэтому все ценные памятники культуры не пострадали — их вывезли задолго до возгорания. Пожар удалось потушить только к утру вторника.

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