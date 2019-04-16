Муж Сальмы Хайек пожертвует €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Франсуа-Анри Пино, французский миллиардер и муж актрисы Сальмы Хайек, готов внести свой вклад в восстановление собора после пожара.

Французский магнат Франсуа-Анри Пино, который с 2009 года женат на мексиканско-американской актрисе Сальме Хайек, пообещал пожертвовать 100 миллионов евро. Он является исполнительным директором Kering, компании, которая владеет такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent, сообщает Daily Mail.

Пино сделал это заявление после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед собором Парижской Богоматери и объявил, что во вторник будет начата национальная кампания по сбору средств для его восстановления.

Затем, удвоив пожертвование мужа Сальмы Хайек, ещё 200 миллионов евро пообещал отдать на восстановление собора самый богатый человек Франции, мультимиллиардер Бернар Арно. Он является президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, 15 апреля. От огня пострадали шпиль, крыша и несущая конструкция Нотр-Дама. Собор находился на реконструкции, поэтому все ценные памятники культуры не пострадали — их вывезли задолго до возгорания. Пожар удалось потушить только к утру вторника.