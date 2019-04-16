Модель и благотворитель Наталья Водянова сказала Лайфу, что Нотр-Дам — важный символ для всех христиан.

Лайф пообщался с Натальей Водяновой на улицах Парижа. Известная модель заявила, что собор Парижской Богоматери является важным символом и для католиков, и для православных христиан.

— В соборе хранились очень важные реликвии для христианства. Их удалось сохранить, и это очень хорошая новость, — сказала Наталья Водянова.

— Надеюсь, собор восстановят силами людей и их верой! — добавила Водянова.

Семья мужа Натальи Водяновой — Арно — и группа компаний LVMH заявили о намерении пожертвовать 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери.