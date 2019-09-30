Трава, уколы, порошок. Наркотические скандалы с российскими звёздами

Звёзды и наркотики — темы часто идущие рядом. Особенно это подтвердил свежий скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой. Мы собрали несколько громких историй.

Наталья Бочкарёва

Звезда сериала "Счастливы вместе" попалась сотрудникам полиции с пакетиком запрещённого порошка. Предположительно, кокаина. Её машину остановили, чтобы проверить документы. Наталья вела себя неадекватно. И пыталась перепрятать пакетик с белым порошком из джинсов в нижнее бельё. Это заснял видеорегистратор. Бочкарёва находится под подпиской о невыезде, но свою вину отрицает. Заявляя, что кадры с ней — фейк и монтаж.

Дима Билан

Дима Билан порой удивляет поклонников своим экстравагантным поведением на сцене. Ещё в 2014 году певец Тимати откровенно заявил, что Билан выходит на сцену якобы "обнюханным в хлам". Билан нападки отрицает, заявляя, что даже не пьёт. В этом году певец выступал в Самаре. Не попадал в ноты, странно себя вёл. Это заметили многие зрители. На что Билан ответил, что пригубил с друзьями в гримёрке коньяка и не рассчитал.

Лёва Би-2

В мае 2017 года на матче "Спартака" полицейские задержали одного из солистов группы "Би-2". Он пытался пройти на VIP-трибуну. При себе Лёва Би-2 (он же Егор Бортник) нёс то ли папиросу с марихуаной, то ли пакетик с этим запрещённым веществом. На музыканта завели административное дело. За хранение ему полагался или штраф до пяти тысяч, или арест до 15 суток.

Гуф

Так как Гуф жив, то скандалов с его наркотическими проблемами меньше не становится. Один из самых громких был в Красноярске в 2015 году. Наркополицейские взяли рэпера после его концерта — артист уже садился в машину. В полицию поступили данные, что в клубе распространяют наркотики, и артиста отправили на обследование. В итоге анализы подтвердились. И Гуфу прописали принудительное лечение.

Ксения Собчак

Сложно вспомнить хоть одну скандальную тему, в которой бы не фигурировала Ксения Собчак. Так и эта неприятная тема не обошлась без неё. В 2009 году Ксения призналась, что нюхала кокаин. Могла бы и колоться, но обошлось.

— Меня пугает даже вид шприца. Внутривенно ничего не употребляла. Это честно. Кокаин в моей жизни был, но я не пристрастилась, — резюмировала десять лет назад Ксения Собчак.