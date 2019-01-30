Сенатор вне закона. В чём обвиняют Рауфа Арашукова и его отца?

Организация двух громких убийств в 2010 году
Это убийство зампреда молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова
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Ещё два обвинения в убийстве ( итого 4 )
Эти эпизоды держали в тайне до задержания сенатора, и сейчас пока нельзя сказать, о каких конкретных случаях идёт речь
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Давление на свидетеля
Вероятно, речь идёт о расследовании одного из убийств, в котором обвинили сенатора. Также фигурирует и похищение человека
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Отца Арашукова обвиняют в краже 30 млрд рублей
Советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков продавал "мёртвые души" —поддельные счета. Это длилось 10 лет
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Отца и сына обвиняют в создании преступного сообщества
Конкретики мало. Возможно, речь — о формировании сети "нужных людей" для вывода средств из "Газпром межрегионгаза"
Фото: © РИА Новости
Рауль и Рауф Арашуковы своей вины не признают
А сенатор Рауф Арашуков при задержании даже заявил следователям, что не понимает их, так как плохо говорит по-русски
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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