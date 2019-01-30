Сенатор вне закона. В чём обвиняют Рауфа Арашукова и его отца?

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Сенатор вне закона. В чём обвиняют Рауфа Арашукова и его отца?

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

33-летний Рауф Арашуков рискует стать самым запоминающимся членом Совфеда последних лет. Своё кресло он получил в 2016-м и даже вошёл в Комитет Совета Федерации по экономической политике. А сегодня его арестовали прямо на заседании верхней палаты парламента. Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично руководили спецоперацией. Вот короткий список тех обвинений, что выдвинули против Арашукова и его отца.

Организация двух громких убийств в 2010 году

Это убийство зампреда молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова

Фото: © Pixabay

Ещё два обвинения в убийстве ( итого 4 )

Эти эпизоды держали в тайне до задержания сенатора, и сейчас пока нельзя сказать, о каких конкретных случаях идёт речь

Фото: © wikipedia

Давление на свидетеля

Вероятно, речь идёт о расследовании одного из убийств, в котором обвинили сенатора. Также фигурирует и похищение человека

Фото: © Pixabay

Отца Арашукова обвиняют в краже 30 млрд рублей

Советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков продавал "мёртвые души" —поддельные счета. Это длилось 10 лет

Фото: © РИА Новости

Отца и сына обвиняют в создании преступного сообщества

Конкретики мало. Возможно, речь — о формировании сети "нужных людей" для вывода средств из "Газпром межрегионгаза"

Фото: © РИА Новости

Рауль и Рауф Арашуковы своей вины не признают

А сенатор Рауф Арашуков при задержании даже заявил следователям, что не понимает их, так как плохо говорит по-русски

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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