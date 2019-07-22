"Леди Гага отвечает". Эксперты помогают поп-диве разгрести вопросы россиян

В инстаграме Леди Гаги за шесть дней набралось более 960 тысяч комментариев. Большая часть из них написана россиянами. И если сначала наши соотечественники высказывались по поводу развода Брэдли Купера и Ирины Шейк, обвиняя в нём Гагу, то теперь в комментариях люди пытаются решить свои проблемы. Лайф нашёл ответы на самые волнующие вопросы сограждан.

По словам экономиста Сергея Хестанова, поскольку повышение НДС произошло недавно, производители и экономические субъекты ещё не адаптировались, поэтому цены пока скачут. Также подорожание связано с повышением цен на транспортные расходы поставщиков и с инфляцией.

Берём 200 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара, 5 яиц, 180 граммов муки, пакетик ванилина и советскую вафельницу. Из продуктов замешиваем песочное тесто, тонким слоем раскатываем, получившуюся пластину кладём на разогретую вафельницу. Ждём две минуты, кладём в тарелку, мажем сгущёнкой, сворачиваем в трубочку и едим с хрустом.

Rah rah ah-ah-ah!

Ro mah ro-mah-mah

Gaga ooh-la-la!

Want your bad romance

— Как правило, домашние питомцы получают имя, подходящее под их внешность либо поведение. Чёрных котят очень часто называют Черныш, Уголёк, Блэк, Дарк. Иногда креативные хозяева придумывают необычные клички: Фараон, Бумер, Сэйлем Сэйберхеген — в честь кота из сериала "Сабрина — маленькая ведьма", — говорит ветеринар Надежда Жданова.

Как объясняет эколог Людмила Теменко, в организме рыб, которые живут на поверхности воды, есть пузырь, наполненный газами. Чем глубже рыба опускается, тем больше пузырь сжимается и воздуха рыбе не хватает — она начинает тонуть, затем гибнет. Из аквариумных рыбок такая беда может постигнуть гурами или макроподов. И известный факт: если акула не будет двигаться, она утонет, ей нужна непрерывная циркуляция воды.

Лучше всего, по словам астролога Татьяны Мосевой, Девам подходят домовитые Раки, спокойные Тельцы и представители такого же знака зодиака.

Маски из яичного белка на 10 минут помогут избавиться от чёрных точек. От "болючих" шишек спасёт, как отмечают фитотерапевты, компресс из отвара ромашки, календулы или алоэ.

Чтобы не навредить своему организму чрезмерным пребыванием на солнце, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами или лосьонами. Основной показатель эффективности — Sun Protection Factor (SPF). Как объясняет дерматолог-онколог Ольга Машкова, SPF-средства могут обеспечить разную степень защиты: 10 — для смуглых любителей загорать, 50 — для белокожих. Кожа мужчин толще женской, поэтому максимальная защита не позволит быстро загореть. Лучше выбирать что-то среднее: 20−30 SPF.

Стоит отметить, что недостаточно один раз с утра намазаться солнцезащитным средством, а затем весь день лежать на пляже — средство от загара нужно наносить заново каждые 1,5−2 часа.