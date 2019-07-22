"Леди Гага отвечает". Эксперты помогают поп-диве разгрести вопросы россиян

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Фото © Vianney Le Caer / Invision/AP

В инстаграме Леди Гаги за шесть дней набралось более 960 тысяч комментариев. Большая часть из них написана россиянами. И если сначала наши соотечественники высказывались по поводу развода Брэдли Купера и Ирины Шейк, обвиняя в нём Гагу, то теперь в комментариях люди пытаются решить свои проблемы. Лайф нашёл ответы на самые волнующие вопросы сограждан.

<p>Скрин © LIFE</p>

По словам экономиста Сергея Хестанова, поскольку повышение НДС произошло недавно, производители и экономические субъекты ещё не адаптировались, поэтому цены пока скачут. Также подорожание связано с повышением цен на транспортные расходы поставщиков и с инфляцией.

<p>Скрин © LIFE</p>

Берём 200 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара, 5 яиц, 180 граммов муки, пакетик ванилина и советскую вафельницу. Из продуктов замешиваем песочное тесто, тонким слоем раскатываем, получившуюся пластину кладём на разогретую вафельницу. Ждём две минуты, кладём в тарелку, мажем сгущёнкой, сворачиваем в трубочку и едим с хрустом.

<p>Скрин © LIFE</p>

Rah rah ah-ah-ah!

Ro mah ro-mah-mah

Gaga ooh-la-la!

Want your bad romance

<p>Скрин © LIFE</p>

Как правило, домашние питомцы получают имя, подходящее под их внешность либо поведение. Чёрных котят очень часто называют Черныш, Уголёк, Блэк, Дарк. Иногда креативные хозяева придумывают необычные клички: Фараон, Бумер, Сэйлем Сэйберхеген — в честь кота из сериала "Сабрина — маленькая ведьма", — говорит ветеринар Надежда Жданова.

<p>Скрин © LIFE</p>

Как объясняет эколог Людмила Теменко, в организме рыб, которые живут на поверхности воды, есть пузырь, наполненный газами. Чем глубже рыба опускается, тем больше пузырь сжимается и воздуха рыбе не хватает — она начинает тонуть, затем гибнет. Из аквариумных рыбок такая беда может постигнуть гурами или макроподов. И известный факт: если акула не будет двигаться, она утонет, ей нужна непрерывная циркуляция воды.

<p>Скрин © LIFE</p>

Лучше всего, по словам астролога Татьяны Мосевой, Девам подходят домовитые Раки, спокойные Тельцы и представители такого же знака зодиака.

<p>Скрин © LIFE</p>

Маски из яичного белка на 10 минут помогут избавиться от чёрных точек. От "болючих" шишек спасёт, как отмечают фитотерапевты, компресс из отвара ромашки, календулы или алоэ.

<p>Скрин © LIFE</p>

Чтобы не навредить своему организму чрезмерным пребыванием на солнце, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами или лосьонами. Основной показатель эффективности — Sun Protection Factor (SPF). Как объясняет дерматолог-онколог Ольга Машкова, SPF-средства могут обеспечить разную степень защиты: 10 — для смуглых любителей загорать, 50 — для белокожих. Кожа мужчин толще женской, поэтому максимальная защита не позволит быстро загореть. Лучше выбирать что-то среднее: 20−30 SPF.

Стоит отметить, что недостаточно один раз с утра намазаться солнцезащитным средством, а затем весь день лежать на пляже — средство от загара нужно наносить заново каждые 1,5−2 часа.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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