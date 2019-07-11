"Совкомбанк" признан лучшим банком в России по версии журнала Euromoney

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Алексей Панфёров, зампредседателя правления "Совкомбанка" с наградой 

"Совкомбанк" по итогам 2018 года был признан лауреатом в номинации "Лучший банк в России" по версии авторитетного международного финансового журнала Euromoney. Об этом было объявлено 10 июля в Лондоне в рамках юбилейной, 50-й церемонии награждения за выдающиеся достижения в финансовой сфере EuroMoney Awards for Excellence.

Жюри премии отметило, что в 2018 году "Совкомбанк" блестяще провёл сделку по покупке и присоединению "Росевробанка", которая существенно укрепила позиции кредитной организации в корпоративном сегменте и позволила подняться на 13-е место в ренкинге российских банков по размеру активов, а также нарастить капитал до уровня свыше 100 млрд рублей.

Эксперты также позитивно оценили вхождение в капитал "Совкомбанка" новых акционеров, в том числе Public Investment Fund (Саудовская Аравия), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ) и пр.

В состав экспертного жюри Awards for Excellence входят известные редакторы, журналисты и аналитики Euromoney, которые рассматривали позицию банка на рынке, рыночную долю, основные показатели деятельности, темпы роста активов, размер капитала, а также инновационный характер деятельности банка. Для определения победителя эксперты Euromoney также опрашивали других представителей отрасли по всему миру.

Для нас большая честь, что "Совкомбанк" признан лучшим банком страны по версии столь авторитетного и уважаемого издания. Победа в этой номинации и получение одной из самых престижных наград мирового финансового рынка свидетельствуют о признании наших успехов на международном уровне, — заявил Дмитрий Гусев, председатель правления ПАО "Совкомбанк".

Euromoney — ежемесячный международный финансовый журнал, основанный в 1969 году. Издание устраивает церемонию награждения Awards for Excellence и определяет лидеров отрасли ежегодно на протяжении 50 лет. В рамках юбилейной церемонии награждения лауреатов в ней приняли участие более 600 представителей банков Европы, Африки и Америки.

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