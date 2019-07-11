"Совкомбанк" признан лучшим банком в России по версии журнала Euromoney

"Совкомбанк" по итогам 2018 года был признан лауреатом в номинации "Лучший банк в России" по версии авторитетного международного финансового журнала Euromoney. Об этом было объявлено 10 июля в Лондоне в рамках юбилейной, 50-й церемонии награждения за выдающиеся достижения в финансовой сфере EuroMoney Awards for Excellence.

Жюри премии отметило, что в 2018 году "Совкомбанк" блестяще провёл сделку по покупке и присоединению "Росевробанка", которая существенно укрепила позиции кредитной организации в корпоративном сегменте и позволила подняться на 13-е место в ренкинге российских банков по размеру активов, а также нарастить капитал до уровня свыше 100 млрд рублей.

Эксперты также позитивно оценили вхождение в капитал "Совкомбанка" новых акционеров, в том числе Public Investment Fund (Саудовская Аравия), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японского инвестиционного фонда (РЯИФ) и пр.

В состав экспертного жюри Awards for Excellence входят известные редакторы, журналисты и аналитики Euromoney, которые рассматривали позицию банка на рынке, рыночную долю, основные показатели деятельности, темпы роста активов, размер капитала, а также инновационный характер деятельности банка. Для определения победителя эксперты Euromoney также опрашивали других представителей отрасли по всему миру.

— Для нас большая честь, что "Совкомбанк" признан лучшим банком страны по версии столь авторитетного и уважаемого издания. Победа в этой номинации и получение одной из самых престижных наград мирового финансового рынка свидетельствуют о признании наших успехов на международном уровне, — заявил Дмитрий Гусев, председатель правления ПАО "Совкомбанк".

Euromoney — ежемесячный международный финансовый журнал, основанный в 1969 году. Издание устраивает церемонию награждения Awards for Excellence и определяет лидеров отрасли ежегодно на протяжении 50 лет. В рамках юбилейной церемонии награждения лауреатов в ней приняли участие более 600 представителей банков Европы, Африки и Америки.