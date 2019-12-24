"Совкомбанк" консолидировал 100% акций лизинговой компании "Соллерс-Финанс"

"Совкомбанк" объявил о приобретении 50% акций лизинговой компании "Соллерс-Финанс" у второго акционера компании — ПАО "Соллерс". В результате сделки банк консолидировал 100% акций лизинговой компании.

Лизинг является для "Совкомбанка" одним из приоритетных направлений корпоративного бизнеса. Данная сделка позволит банку усилить свои позиции на лизинговом рынке за счёт портфеля и экспертизы "Соллерс-Финанс". В дальнейшем у компании значительные планы роста, а полное владение банком обеспечит максимальный позитивный эффект для развития. В ближайшее время компания будет переименована под брендом "Совкомбанка".

Председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев заявил, что банк является акционером "Соллерс-Финанс" с 2010 года.

— За это время мы убедились в высоком профессионализме команды, качестве корпоративного управления и эффективности бизнес-процессов. Учитывая наши лидирующие позиции в автокредитовании, мы видим синергию и потенциал для развития бизнеса компании в составе "Совкомбанка", — сказал Гусев.

В составе группы компания станет более интенсивно работать в сегменте легковых автомобилей, где уже выстроены важные компетенции команды "Совкомбанка" в автокредитовании. Компания продолжит работать со всеми типами клиентов, концентрируясь на автомобилях всех типов и специализированной технике. Все совместные лизинговые программы с ПАО "Соллерс" сохранятся и будут интенсифицированы.