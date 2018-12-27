200 тысяч уволенных. Минтруд назвал, кого сократят с Нового года

Сокращения готовят большинство работодателей
Минтруд опросил 46 тысяч организаций, где работает 12 миллионов человек.
Фото: © Pixabay
Будет уволен каждый 50-й сотрудник
Если говорить о точном числе, то без работы после нового года останутся 230 тысяч 800 человек.
Фото: © Pixabay
Минтруд назвал, кого сократят прежде всего
Больше всего увольнений в банковской сфере: 30,5 тысячи человек. Далее транспортная сфера — там без работы останутся 27,7 тысячи.
Фото: © Pixabay
Какие сферы ещё в зоне риска?
Производство электроники — 16,6 тысячи. Нефтяники — 14,4 тыс., автомобилестроители и производители стройматериалов — 14 тыс.
Фото: © Pixabay
Стали известны главные регионы, где пройдут сокращения
Беспокоиться стоит прежде всего жителям двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Массовые увольнения связаны с тревожным состоянием экономики
Эксперты прогнозируют стагнацию на рынке — нет роста прибыли, но растут риски. Поэтому компании уменьшают количество персонала.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Прогнозы Минтруда совпадают с негативными независимыми оценками
В декабре портал Rosrabota опрашивал руководителей. Тогда о желании уволить сотрудников заявил каждый четвёртый начальник.
Фото: © Pixabay
Подробнее о независимом опросе работодателей вы можете прочесть тут.
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