200 тысяч уволенных. Минтруд назвал, кого сократят с Нового года

Читайте также

200 тысяч уволенных. Минтруд назвал, кого сократят с Нового года

96

Кадр фильма "Два дня, одна ночь"/ © Кинопоиск

Ошеломительные цифры обнародовали в Министерстве труда и занятости. После Нового года без работы могут оказаться как простые работяги, так и представители престижных профессий.

Сокращения готовят большинство работодателей

Минтруд опросил 46 тысяч организаций, где работает 12 миллионов человек.

Фото: © Pixabay

Будет уволен каждый 50-й сотрудник

Если говорить о точном числе, то без работы после нового года останутся 230 тысяч 800 человек.

Фото: © Pixabay

Минтруд назвал, кого сократят прежде всего

Больше всего увольнений в банковской сфере: 30,5 тысячи человек. Далее транспортная сфера — там без работы останутся 27,7 тысячи.

Фото: © Pixabay

Какие сферы ещё в зоне риска?

Производство электроники — 16,6 тысячи. Нефтяники — 14,4 тыс., автомобилестроители и производители стройматериалов — 14 тыс.

Фото: © Pixabay

Стали известны главные регионы, где пройдут сокращения

Беспокоиться стоит прежде всего жителям двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Массовые увольнения связаны с тревожным состоянием экономики

Эксперты прогнозируют стагнацию на рынке — нет роста прибыли, но растут риски. Поэтому компании уменьшают количество персонала.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Прогнозы Минтруда совпадают с негативными независимыми оценками

В декабре портал Rosrabota опрашивал руководителей. Тогда о желании уволить сотрудников заявил каждый четвёртый начальник.

Фото: © Pixabay

Подробнее о независимом опросе работодателей вы можете прочесть тут.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×