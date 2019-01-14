Парень не запер свою комнату, и сослуживцы показали ему суровый солдатский юмор

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Парень не запер свою комнату, и сослуживцы показали ему суровый солдатский юмор

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Фото: Media Wales

24-летний солдат Королевской драгунской гвардии Даниэль Протеро из Англии уехал покататься на лыжах, не подозревая, на что способны его друзья-шутники.

Даниэль оправился отдыхать, но не запер дверь в своей комнате в казарме. А когда парень вернулся, перед его глазами предстала смешная и нелепая картина, пишет Daiду Mail. Его "жилище" оказалось полностью покрыто фольгой: от стен до туалетных принадлежностей.

А преподнесли такой сюрприз солдату его друзья-сослуживцы 28-летний Скотт Льюис и Том Харкорт. Они увидели, что парень просчитался, и решили его таким образом проучить, чтобы в следующий раз он всё же запирал своё жильё. При этом солдатам немало пришлось потрудиться: на шалость ушло 10 часов.

<p>Фото: Фото: Media Wales. Скотт Льюис (слева) и Даниэль Протеро (справа)</p>

Дэн уехал кататься на лыжах и не запер дверь, поэтому мы решили преподать ему "урок безопасности". На это у нас с другом Томом ушло 10 часов и около 30 рулонов фольги длиной 30 м

Скотт Льюис, друг

<p>Фото: Media Wales</p>

Однако реакция у разыгранного Скотта оказалась на удивление адекватной. Он сказал, что скорее был впечатлён проделанной шутниками работой. Хотя ему потребовалось три часа, чтобы очистить комнату. И его спокойствию остаётся только позавидовать.

<p>Фото: Media Wales</p>

Я не был зол, меня это скорее впечатлило. У меня никогда не было ключа от комнаты, поэтому я не мог её запереть в любом случае

Даниэль Протеро, хозяин комнаты

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