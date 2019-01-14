Парень не запер свою комнату, и сослуживцы показали ему суровый солдатский юмор

24-летний солдат Королевской драгунской гвардии Даниэль Протеро из Англии уехал покататься на лыжах, не подозревая, на что способны его друзья-шутники.

Даниэль оправился отдыхать, но не запер дверь в своей комнате в казарме. А когда парень вернулся, перед его глазами предстала смешная и нелепая картина, пишет Daiду Mail. Его "жилище" оказалось полностью покрыто фольгой: от стен до туалетных принадлежностей.

А преподнесли такой сюрприз солдату его друзья-сослуживцы 28-летний Скотт Льюис и Том Харкорт. Они увидели, что парень просчитался, и решили его таким образом проучить, чтобы в следующий раз он всё же запирал своё жильё. При этом солдатам немало пришлось потрудиться: на шалость ушло 10 часов.

Дэн уехал кататься на лыжах и не запер дверь, поэтому мы решили преподать ему "урок безопасности". На это у нас с другом Томом ушло 10 часов и около 30 рулонов фольги длиной 30 м Скотт Льюис, друг

Однако реакция у разыгранного Скотта оказалась на удивление адекватной. Он сказал, что скорее был впечатлён проделанной шутниками работой. Хотя ему потребовалось три часа, чтобы очистить комнату. И его спокойствию остаётся только позавидовать.