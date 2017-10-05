Солнечная энергетика растёт быстрее любой другой в мире

Чистый ввод СЭС на планете в полтора раза превысил чистый ввод тепловых электростанций.

Согласно вышедшему отчёту Международного энергетического агентства, в прошлом году в мире было установлено 164 гигаватта электростанций на возобновляемых источниках энергии без учёта крупных ГЭС. Это вдвое больше, чем было построено ТЭС, и больше всех мощностей ТЭС в России. Главную роль в этом сыграл бурный рост солнечной энергетики, особенно в Китае.

В 2016 году было введено в строй солнечных электростанций на 74 гигаватта мощности, ветровых — на 52 гигаватта. Ещё на 38 гигаватт было введено других электростанций на возобновляемых источниках энергии. Главным образом — на биомассе, в меньшей степени — мелких ГЭС. 164 гигаватта — это больше, чем мощность всех ТЭС такой страны, как Россия. ТЭС в нашей стране — главный вид электростанций.

На этом фоне ввод новых ТЭС на планете был очень умеренным, всего 86 гигаватт. Угольных ТЭС ввели на 57 гигаватт мощности, газовых — на 29 гигаватт. При этом было отключено от сетей ТЭС на 38 гигаватт. Речь идёт о старых электростанциях, которые закрывали в связи с возрастом или вытеснением их генерации возобновляемой. Заметного вывода ВЭС и СЭС за 2016 год не было. Поэтому ввод новых ТЭС превысил их вывод лишь на 48 гигаватт. Это в несколько раз меньше аналогичной цифры для возобновляемой энергетики, в полтора раза меньше, чем для СЭС, и чуть меньше, чем для ВЭС,

Авторы доклада также отмечают, что стоимость энергии от ВЭС и СЭС продолжает быстро снижаться в силу технического прогресса этих двух отраслей. Они прогнозируют, что уже в 2020-х это приведет к серьёзным изменениям в мировом энергобалансе. Дополнит эти изменения наступление электромобилей, которое поможет снизить потребление нефти.