Студентка с редкой болезнью спит по 20 часов в сутки, и завидовать тут нечему

Меган Фирт из Оксфордшира узнала о своей болезни 5 лет назад. Девочка вставала с постели, только чтобы поесть и справить нужду. Сейчас она уже учится на юридическом факультете Ноттингемского университета, но до сих пор страдает от своего редкого недуга.

Синдром Клейне-Левина — неврологическое расстройство, для которого характерны продолжительные эпизоды сонливости и сужения сознания. Обычно больные проводят в постели по 18 часов в день (рекорд Меган — 20 часов), просыпаясь лишь для удовлетворения физиологических нужд. Как правило, болезнь возникает в юношеском возрасте.

Обострения могут длиться месяцами, и чаще всего это происходит зимой, поэтому Рождество Меган снова пропустит. Девушка живёт с родителями и младшим братом, а на праздники к ним приезжают дедушка и бабушка. В эти дни Меган спит в гостиной, чтобы провести время с родными, которые собираются возле ёлки.

Семья давно привыкла. Они знают, что меня нельзя будить, иначе я начну вести себя неадекватно. А ещё мне приходится рано уходить со студенческих вечеринок, чтобы новое обострение не застало врасплох Меган Фирт

Всё началось с лёгкого недомогания, которое Меган почувствовала, будучи школьницей. В итоге она провалялась в постели три дня, а когда наконец встала, не смогла отличить сон от яви. Позже врачи объяснили, что девочка испытала дереализацию — один из первых симптомов надвигающейся болезни.

Приступ продолжался неделю. Родители отвезли дочь в больницу, но анализы ничего не показали. Через два месяца Меган как ни в чём не бывало пошла в школу. А ещё через месяц всё повторилось. В этот момент девочка гостила у друзей семьи в Австралии. Она проспала 14 дней.

Не имело значения, сколько времени я проводила во сне. После пробуждения я всегда чувствовала себя разбитой. Сон мог длиться 12 часов, а мне казалось, что прошло не больше 30 минут Меган Фирт

Мать нашла описание болезни Меган в Интернете. Врачи подтвердили её догадки, не обнаружив никаких патологий головного мозга. Тем не менее они были шокированы диагнозом: согласно результатам исследования фонда по изучению синдрома Клейне-Левина, вероятность стать "спящей красавицей" оценивается как один к миллиону.

Я понимала, что моя жизнь уже не будет прежней, но всё равно обрадовалась, узнав, что, скорее всего, не умру и не сойду с ума Меган Фирт

Постепенно Меган научилась жить со своей болезнью. Всё свободное время она уделяла учёбе — на остальное просто не оставалось сил. В итоге её старания не прошли даром: студенткой Меган стала даже на год раньше остальных.

В университете все знают о моей болезни. Преподаватели и однокурсники относятся к ситуации с пониманием. Здесь у меня появилось много друзей. Кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы не болезнь Меган Фирт

Единственное, чего боится Меган — заснуть навсегда. Вот почему каждый раз после пробуждения она отправляет маме сообщение: "Привет, я проснулась!".

Врачи пришили ногу девочке задом наперёд, чтобы она стала балериной