Самое странное, что лунатики вытворяли во сне: 7 историй от первого лица

Во сне мало кто может себя контролировать, а в головах у спящих постоянно происходит какая-то особая магия. Одна девушка не постеснялась рассказать о своём странном поведении, и другие пользователи Сети её поддержали, пишет Daily Mail.

Пользовательница с ником TiredAndaBitBored поделилась своей смешной историей на форуме, где в основном сидят молодые мамы. Женщины сразу же нашли в запасе пару-тройку похожих ситуаций, и тред мгновенно набрал популярность. Ну что, вчера ночью я растолкала мужа и попросила его проверить, не сидит ли до сих пор тот маленький человечек в нашем шкафу. Муж проверил — человечка не было. Дамы? TiredAndaBitBored Моя сестра ползала во сне на коленях, думая, что у неё нет ног. Это было забавно, но потом она добиралась до лестницы и ступеней... Ginnotgym Каждую ночь с самого детства я переодеваюсь. Ложусь спать в пижаме, а просыпаюсь в джинсах и свитере. Сейчас мне 36, и это не прошло K456789 Я постоянно говорю во сне. Из запомнившегося: я просила мужа слезть с лягушки и жаловалась, что мне побрили руки. А муж постоянно ест во сне — двигает челюстями и причмокивает. Однажды он даже сделал движение рукой, будто наливал молоко в хлопья JellySlice Как-то раз я разбудила своего мужа громким рычанием. Когда он попытался меня успокоить, я во сне пояснила, что отпугиваю медведя... Наверное, он сидел в моём шкафу рядом с человечком Stitchwitch84 Я постоянно болтаю во сне! Как-то раз мой парень записал на телефон, как я ела китайскую еду на вынос и обсуждала с Бон Джови, что из этого ему больше нравится IntoValhalla Однажды я разбудила свою лучшую подругу и спящую рядом пару, когда попыталась уплыть из кровати. Видимо, сложно спать, когда кто-то рядом упражняется в кроле WeeDangerousSpike 7 смешных твитов о том, когда соврать было не только не стыдно, но и полезно