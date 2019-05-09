Самое странное, что лунатики вытворяли во сне: 7 историй от первого лица

Пользовательница с ником TiredAndaBitBored поделилась своей смешной историей на форуме, где в основном сидят молодые мамы. Женщины сразу же нашли в запасе пару-тройку похожих ситуаций, и тред мгновенно набрал популярность.
Ну что, вчера ночью я растолкала мужа и попросила его проверить, не сидит ли до сих пор тот маленький человечек в нашем шкафу. Муж проверил — человечка не было. Дамы?
TiredAndaBitBored
Моя сестра ползала во сне на коленях, думая, что у неё нет ног. Это было забавно, но потом она добиралась до лестницы и ступеней...
Ginnotgym
Каждую ночь с самого детства я переодеваюсь. Ложусь спать в пижаме, а просыпаюсь в джинсах и свитере. Сейчас мне 36, и это не прошло
K456789
Я постоянно говорю во сне. Из запомнившегося: я просила мужа слезть с лягушки и жаловалась, что мне побрили руки. А муж постоянно ест во сне — двигает челюстями и причмокивает. Однажды он даже сделал движение рукой, будто наливал молоко в хлопья
JellySlice
Как-то раз я разбудила своего мужа громким рычанием. Когда он попытался меня успокоить, я во сне пояснила, что отпугиваю медведя... Наверное, он сидел в моём шкафу рядом с человечком
Stitchwitch84
Я постоянно болтаю во сне! Как-то раз мой парень записал на телефон, как я ела китайскую еду на вынос и обсуждала с Бон Джови, что из этого ему больше нравится
IntoValhalla
Однажды я разбудила свою лучшую подругу и спящую рядом пару, когда попыталась уплыть из кровати. Видимо, сложно спать, когда кто-то рядом упражняется в кроле
WeeDangerousSpike
7 смешных твитов о том, когда соврать было не только не стыдно, но и полезно
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