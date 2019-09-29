На вписки им лучше не приходить: 10 человек, способных заснуть в любой ситуации

Название книги: "Как хорошо спать"
"Как вздремнуть в Венеции и потратить кучу денег"
"Командный дух"
"Посмотрите направо. Здесь можно увидеть басиста в его родной среде, крепко спящего в своём коконе"
"Вошёл в комнату и увидел, что она спит... так. Не уверен, что она человек"
"Сестра поймала своего мужа, спящего на работе. Очень трудолюбивый фермер"
"Мой сын спит так, будто он герой "Гриффинов"
"Мой 21-летний сын довольно стильно заснул после своего первого дня на новой работе"
"Занять позицию!"
"Стюардессам тоже нужно отдыхать"
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