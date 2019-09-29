На вписки им лучше не приходить: 10 человек, способных заснуть в любой ситуации

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Фото © Reddit/rasburryswirl

У всех есть такой друг, который может заснуть в любой ситуации. И хоть обычно о них говорят с лёгкой иронией, в глубине души мы все им завидуем. Пользователи сайта Reddit рассказали о своих знакомых обладателях этой суперспособности. В подборке ниже — 10 самых забавных кадров с ними.

Название книги: "Как хорошо спать"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/pics/comments/aci24q/how_to_sleep_wellit_freaking_worked/" target="_blank">aymbrbr</a></p>

"Как вздремнуть в Венеции и потратить кучу денег"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/wCLMiWI" target="_blank">EconomiaItalia</a></p>

"Командный дух"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/pkCwSEF" target="_blank">TheOrangeDuke</a></p>

"Посмотрите направо. Здесь можно увидеть басиста в его родной среде, крепко спящего в своём коконе"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/3koc7t/quietthe_nap_master_is_among_us/" target="_blank">savedbyiron</a></p>

"Вошёл в комнату и увидел, что она спит... так. Не уверен, что она человек"

<p>Фото © Reddit/</p>

"Сестра поймала своего мужа, спящего на работе. Очень трудолюбивый фермер"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/VYpRw" target="_blank">SendMeASelfie</a></p>

"Мой сын спит так, будто он герой "Гриффинов"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/93g4h9/my_kid_sleeps_like_he_fell_down_in_family_guy/" target="_blank">AirmanAJK</a></p>

"Мой 21-летний сын довольно стильно заснул после своего первого дня на новой работе"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/funny/comments/1hxfhq/sleep_contortionist_21_year_old_son_after_his_1st/" target="_blank">rasburryswirl</a></p>

"Занять позицию!"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.instagram.com/p/BFWrax8nAn6/" target="_blank">shibuyameltdown</a></p>

"Стюардессам тоже нужно отдыхать"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.instagram.com/p/B1MtopclDjH/" target="_blank">peoplestanding</a></p>

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