На вписки им лучше не приходить: 10 человек, способных заснуть в любой ситуации

У всех есть такой друг, который может заснуть в любой ситуации. И хоть обычно о них говорят с лёгкой иронией, в глубине души мы все им завидуем. Пользователи сайта Reddit рассказали о своих знакомых обладателях этой суперспособности. В подборке ниже — 10 самых забавных кадров с ними.

Название книги: "Как хорошо спать"

"Как вздремнуть в Венеции и потратить кучу денег"

"Командный дух"

"Посмотрите направо. Здесь можно увидеть басиста в его родной среде, крепко спящего в своём коконе"

"Вошёл в комнату и увидел, что она спит... так. Не уверен, что она человек"

"Сестра поймала своего мужа, спящего на работе. Очень трудолюбивый фермер"

"Мой сын спит так, будто он герой "Гриффинов"

"Мой 21-летний сын довольно стильно заснул после своего первого дня на новой работе"

"Занять позицию!"

"Стюардессам тоже нужно отдыхать"

Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото