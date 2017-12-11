Сосед построил забор вплотную к окнам пенсионеров, и теперь у них вечная ночь

Дом Артура и Евы Эванс, пожилых супругов из Ланкашира, погрузился во тьму из-за забора, который установил их сосед Роджер Кларк. Мужчина, поставивший металлический забор вплотную к окнам стариков, уверен, что действует по закону.

86-летние Артур и Ева, которые всю жизнь проработали учителями, мечтали провести старость в милом деревенском доме. И их мечта сбывалась, пока сосед не перекрыл старикам доступ к солнечному свету. Пара подумывала продать дом, но покупателей у него не нашлось, рассказывает Daily Mail.

Теперь мы смотрим в окно и ничего не видим. Забор полностью закрывает маленькие окна, в большом окне есть трёхдюймовый зазор, чтобы мы могли смотреть на небеса, и это всё Артур Эванс

Пожилые супруги уверены, что сосед хочет загнать их в могилу раньше времени. От постоянных переживаний у них обострились возрастные болезни, Ева даже пережила сердечный приступ.

Я не знаю, получает ли он удовольствие от этого. Мы сильно страдаем. У нас бессонница, мы потеряли аппетит Артур Эванс

Друг семьи Лоррейн Берч запустила петицию: она требует, чтобы за стариков заступились власти. Под обращением подписалось уже 3 тысячи человек. Тем не менее Роджер Кларк уверен, что не делает ничего плохого. Представитель городского совета Ланкастера также отметил, что по закону Роджер может возводить заборы до двух метров высотой.