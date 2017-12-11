Сосед построил забор вплотную к окнам пенсионеров, и теперь у них вечная ночь

86-летние Артур и Ева, которые всю жизнь проработали учителями, мечтали провести старость в милом деревенском доме. И их мечта сбывалась, пока сосед не перекрыл старикам доступ к солнечному свету. Пара подумывала продать дом, но покупателей у него не нашлось, рассказывает Daily Mail.
Теперь мы смотрим в окно и ничего не видим. Забор полностью закрывает маленькие окна, в большом окне есть трёхдюймовый зазор, чтобы мы могли смотреть на небеса, и это всё
Артур Эванс
Пожилые супруги уверены, что сосед хочет загнать их в могилу раньше времени. От постоянных переживаний у них обострились возрастные болезни, Ева даже пережила сердечный приступ.
Я не знаю, получает ли он удовольствие от этого. Мы сильно страдаем. У нас бессонница, мы потеряли аппетит
Артур Эванс
Друг семьи Лоррейн Берч запустила петицию: она требует, чтобы за стариков заступились власти. Под обращением подписалось уже 3 тысячи человек. Тем не менее Роджер Кларк уверен, что не делает ничего плохого. Представитель городского совета Ланкастера также отметил, что по закону Роджер может возводить заборы до двух метров высотой.
Мне не поступало никаких жалоб на этот забор. Это частная собственность, и в данный момент мы ничего не нарушаем
Роджер Кларк
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