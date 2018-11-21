Жители закатили вечеринку, узнав, что их ужасного соседа посадили в тюрьму

В частности, мужчина красил окна соседей чёрной краской и специально включал запись с лаем собак.

Мужчина, которого прозвали "сосед из самых худших кошмаров", был осуждён в четвёртый раз и приговорён к тюремному сроку. Местные жители Ньютона Эйклиффа, Англия, настолько были этому рады, что устроили вечеринку прямо на улице. Стивен Лоусон был заключён на 18 месяцев за нарушение судебного предписания, сообщает The Sun.

Тим Эдвардс жил по соседству с 59-летним Стивеном в течение двух лет, о которых он до сих пор вспоминает с содроганием.

Он был соседом из самых худших кошмаров. Он разрушал жизни. Он мог начать скандалить в пустой комнате. Обычно я не испытываю сострадания к заключённым, но мне искренне жаль тех, кому придётся быть рядом с ним в течение этих месяцев Тим Эдвардс

В частности, Стивен избил молодую мать на лестничной площадке, покрасил окна соседей чёрной краской, чтобы они ничего не видели, и включал запись с лаем собак. Свои злодеяния мужчина начал устраивать с 1996 года после того, как полиция поставила его под контроль. Соседи жаловались, что он царапает их машины, а также издевается над пожилой женщиной.

Но, несмотря на то что Стивен вновь и вновь оказывался за решёткой, он всё равно продолжал издеваться над людьми. В 2016 году ему пожизненно запретили запугивать, преследовать и связываться с одним из своих соседей, но и это его не остановило. В январе 2017 года он получил условный срок. Последние правонарушения он совершил в марте и августе, после которых и оказался в тюрьме.