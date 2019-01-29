Герой, которого мы заслужили. Работник банка психанул и уволился в стиле Marvel

Что делать офисному рабочему в последний день перед увольнением? Развлекаться, как этот парень из Сан-Паулу, Бразилия.

Если вам надоело носить скучные костюмы на работе и душа просит праздника, взгляните, что придумал этот банковский служащий. Парень захотел немного побыть своим личным супергероем и отправился в офис в костюме Человека-паука, где невозмутимо проработал целый день — отвечал на звонки и консультировался с коллегами. Правда, перед этим псевдо Питеру Паркеру пришлось уволиться.

Фотографии с рабочим-фантазёром стали вирусными в Сети, пишет Daily Mail. Коллеги снимали его, восхищаясь, смеясь и завидуя. А один из них поделился снимком вальяжно лежащего на столе супергероя с забавной подписью о том, что у начальника от такой выходки начали сдавать нервы: "Последний день на работе — этот человек сводит босса с ума".

Поступок затейника-смельчака принёс ему сотни поклонников в соцсетях, и они тоже поддержали парня, который изрядно поднял всем настроение. Так что если внутри у вас давно томится супергерой, то вы знаете, что делать.