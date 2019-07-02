Девушка никогда не видела брата, но Twitter воссоединил их меньше чем за сутки

Некоторые люди тратят жизнь на поиски родственников, которых они никогда не видели. Эта девушка просто написала твит, и брат нашёлся уже на следующее утро.

Если тебя зовут Мусавенкоси Синенхланхла Дубе/Мтембу, а твоя мать Сизакеле Мтембу родилась в Гаутенге в 1984 году (по-моему), пожалуйста, позвони мне. Я твоя сестра. Пожалуйста, ретвит. Помогите мне найти моего брата. Он мне нужен Пользователь @sanisaidso

Так началась удивительная история воссоединения семьи из ЮАР. В детстве мама Санелисиве часто рассказывала ей истории про своего сына. И тогда девушка решила во что бы то ни стало найти старшего брата.

Я чувствовала себя неполноценной без него. Мне было интересно, в порядке ли он, и я хотела, чтобы он знал, что мы его любим Санелисиве Сани Хаба для Metro News

Ради любопытства Санелисиве обратилась за помощью в "Твиттер". Удивительно, но уже утром следующего дня ей написал один из подписчиков, который оказался знакомым потерянного родственника.

Оказалось, что Санелисиве и её пропавший брат жили всего в 30 минутах друг от друга. Когда встреча всё-таки произошла, они просто стояли и смотрели друг другу в глаза. А дальше — как в добрых семейных фильмах. Разговоры о жизни, просмотр фотоальбомов и объятия. Мама Санелисиве поблагодарила её за то, что она объединила семью.

Сейчас воссоединившихся родственников поздравляют в Сети, но им совершенно точно не до этого, ведь теперь они есть друг у друга.