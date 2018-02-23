Как гиганты Силиконовой долины приведут США к информационному апокалипсису

Результаты президентских выборов в США 2016-го сопровождались гулом о вмешательстве России в демократический процесс иноземной державы. Дезинформация оказалась настолько вирусной, что более половины американцев восприняли её как реально свершившийся факт. И сегодня проблема состоит не столько в гневе американцев и их желании переизбрать Трампа, а в том, какую порцию фейковых новостей им скормят в будущем. Ким Чен Ыну удалось запустить ядерную ракету? Или российские войска высадились в Турции, которая входит в НАТО? Благодаря современным медиатехнологиям сделать это может практически каждый, пишет издание BuzzFeed, которое, к слову, сыграло немалую роль в мифологизации американского общества.

Авив Овадья, ныне главный технолог Центра контроля за социальными сетями в Университете Мичигана, бросил работу за две недели до американских президентских выборов 2016-го. Он уже не первый год наблюдает за распространением информации в социальных сетях, совершенствованием искусственного интеллекта и машинными алгоритмами. Его главный вывод такой: Интернет становится всё более неуправляем и это плохо.

Авив представил на суд ведущим технологам Силиконовой долины платформу Bay Area — проект под названием "Инфокалипсис". В нём он камня на камне не оставил от платформ-гигантов, для которых массовость важнее качества.

Facebook, Twitter, Google и другие платформы-гиганты работают ради кликов, репостов, просмотров, чтобы как можно выгоднее продать рекламу. Что именно содержится в этих кликах — их заботит мало. А между прочим, это начало инфокалипсиса Авив Овадья

Как вы уже и сами догадались, меркантильно настроенные умы представителей "Фейсбука" не придали презентации особой важности. "Подумаешь, кто что читает! Сами виноваты, нужно читать правительственную прессу." А между прочим, мы всё ближе к уничтожению качества надёжности факта и стиранию границы между этим понятием и фикцией. Более того, эта "важная и надёжная пресса" слабо сможет конкурировать с массовым характером соцсетей. Мало проблем было от "Синих китов" и прочих интернет-движений, с которыми они оказались не в силах совладать?

Технологии, которые способны коверкать и искажать правду, развиваются быстрее, чем правительства способны их отслеживать. Фотошопом уже вряд ли кого-то можно удивить. А как насчёт приложения Fake App, которое уже нафлудило в Сети фейковыми порногифками с голливудскими звёздами.

Что, если вместо Эммы Уотсон или Николаса Кейджа порноактёр будет иметь лицо... молодого Трампа? Существуют инструменты и для монтажа голоса, благодаря чему Барак Обама может... выселять мигрантов или принять решение о наземной интервенции в Сирии.

Распространение соцсетей и развитие технологий может также оказать обратный эффект. Представьте себе, что развитие этих технологий позволит не только дискредитировать реальных политиков или факты международных отношений, но и стереть клеймо с тех, кто не берёг честь смолоду. Недавний скандал Трампа с американской порномоделью внёс крен в его отношения с первой леди. А между прочим, вполне возможно сказать, что его голос на кассете Access Hollywood был сфальсифицирован. Приложение Voco уже позволяет редактировать существующие голосовые записи. Другое приложение — Cloak — способно в секунду удалять из видеороликов ненужные фрагменты записей: машины, дома... людей.

К чему всё это ведёт?

Как минимум дипломатическая манипуляция. Взрыв, смерть и пленение не обязательно должны произойти, чтобы об этом рассказать. Примерами того выступает информационная пропаганда запрещённой в России ИГ. Всё, что нужно, это приложения и нужные люди, чтобы создать визуальную картинку. Она не должна быть превосходной, ей достаточно быть "вполне себе"...

Другой исход — политическая симуляция. В ходе тех же выборов фейковый каминг-аут одного из кандидатов может решить весь исход пиар-кампании.

Такие ходы могут иметь и психологические последствия для жертв этих кампаний. Авив приводит несколько примеров, такие как "апатийная реальность" и "люди-куклы".

Что делать?

Нельзя сказать, что технологии — зло и что нужно срочно прекратить всякое развитие. Необходимо найти баланс, который бы работал на благо людей Авив Овадья

Лаборатория Media Lab в Нью-Йорке запланировала провести всеобщую конференцию, на которой бы эксперты смогли спрогнозировать худшие развития событий в области медиа.