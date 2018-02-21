Маникюр Кайли Дженнер шокировал её подписчиков

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Маникюр Кайли Дженнер шокировал её подписчиков

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20-летняя представительница клана Кардашьян-Дженнер, которая в феврале стала мамой малышки Сторми, бесспорно, является законодательницей моды и стиля для своих 104 млн подписчиков в Instagram. Её пост с рукой новорождённой дочери набрал для соцсети рекордные 14 млн лайков. А вот попытка зафиксировать этот момент в виде микроскульптуры на ногтях мало кому пришёлся по вкусу.

Многие пользователи написали, что хотят умереть после увиденного: ноготь сделан на ногте, да ещё и с маленькой рукой. "Это ужасно, чудовищно и неэстетично, — писали одни. — Нет, это сюжет фильма ужасов, — отмечали другие.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/kyliejenner/</a></p>

Эксперты оценили состояние Кайли Дженнер в $400 млн и прогнозируют ей $1 млрд

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