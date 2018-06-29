Каждую грёбаную минуту кто-то говорит мне: Эй, ты похож на парня из "Рататуя"

Своё фото в поварском колпаке пользователь Reddit с ником выложил со словами: "Я работаю на кухне, и вы даже не представляете сколько людей каждый день говорят мне: "Эй, ты похож на того парня из "Рататуя". Каждую грёбаную минуту!"
Но едва ли он рассчитывал снискать поддержку у столь язвительной и креативной публики. Пост оказался в топе, собрав больше 100 тысяч лайков, и в нём своими комментариями отметилась пара тысяч пользователей.
Просто пошли в студию "Дисней" это фото и получи роль в экранизации "Рататуя"
Чувак, вырежи из бумаги силуэт крысы и наклей с внутренней стороны своего колпака! Пользуйся своим успехом!
Я только что показал твоё фото своей жене, и она ничего не сказала... Просто сказала, что это "Рататуй" ;)
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