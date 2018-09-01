10 знаменитостей, забивших на соцсети

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10 знаменитостей, забивших на соцсети

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск удалил свою страницу в "Инстаграме" после того, как певица Азилия Бэнкс обвинила его в употреблении наркотиков и недостатке предпринимательского таланта. Кто ещё из звёзд не выдерживал испытания соцсетями?

После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл избавилась от аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. "Всё равно я их забросила", — уточнила актриса

<p>Фото: @ <a href="https://www.royal.uk/duchess-sussex" target="_blank">royal.uk</a></p>

3 января 2013-го звезда "Трансформеров" Меган Фокс зарегистрировалась в "Твиттере". А через пять дней написала: "В чём тут смысл?" С тех пор — тишина

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/meganfox/?hl=ru" target="_blank">Instagram/meganfox</a></p>

"Алейкум салам!" — написала Линдси Лохан в своём "инстаграме" в начале 2017-го и удалила все посты. Мама актриса пояснила, что у неё "перерыв"

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/lindsaylohan/?hl=r" target="_blank">Instagram/lindsaylohan</a></p>

Сейчас у Джастина Бибера 102 млн подписчиков в "Инстаграме", но в августе 2016-го он на полгода закрыл свой профиль из-за негативных комментариев

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/justinbieber/?hl=ru" target="_blank">Instagram/justinbieber</a></p>

Канье Уэст не был бы собой, если бы не удалился из соцсетей. "Твиттер" и "Инстаграм" он покидал не раз. Последний случай имел место в мае 2017-го

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru" target="_blank">Instagram/kimkardashian</a></p>

Доподлинно неизвестно, что нашло на Рианну в 2014 году, когда она на несколько месяцев покинула "Инстаграм". Сейчас у певицы более 60 млн подписчиков

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/badgalriri/?hl=ru" target="_blank">Instagram/badgalriri</a></p>

После рождения сына в 2012 году певица Адель удалила профиль в "Твиттере" всего из-за нескольких оскорблений в свой адрес. Но сейчас она снова с нами

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/adele/?hl=ru" target="_blank">Instagram/adele</a></p>

Вся жизнь Кендалл Дженнер связана с соцсетями, но модель призналась, что периодически удаляет с телефона соответствующие приложения

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=ru" target="_blank">Instagram/kendalljenner</a></p>

Однажды Кира Найтли создала профиль в "Твиттере", но уже через 12 часов решила от него отказаться. Актриса призналась, что это "не её"

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/knightley_keira/?hl=ru" target="_blank">Instagram/knightley_keira</a></p>

По словам Илона Маска, "Инстаграм" ему "разонравился" (несмотря на 8 млн подписчиков). Но причина, скорее всего, кроется в ссоре с Азилией Бэнкс

<p>Фото: @ <a href="https://twitter.com/elonmusk/" target="_blank">Twitter/elonmusk</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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