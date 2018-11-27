"Она косит под чёрную". Шведскую модель критикуют за слишком сильный загар

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"Она косит под чёрную". Шведскую модель критикуют за слишком сильный загар

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19-летняя Эмма Холлберг закрыла комментарии в "Инстаграме" из-за травли, которую организовали её подписчики. Пользователи соцсети считают, что она хочет быть похожей на темнокожих девушек и использует все возможные способы для достижения этой цели.

19-летняя шведская Instagram-модель Эмма Холлберг подверглась массированной критике со стороны своих подписчиков за слишком "темнокожий" образ. По мнению пользователей соцсети, девушка постоянно притворяется "чёрной", хотя не имеет на это морального права.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/eemmahallberg/?hl=ru" target="_blank">Instagram/eemmahallberg</a></p>

Эмма часто встречается с невероятно загорелым лицом и ранее появлялась на страницах "Инстаграма" для чёрных моделей, поэтому многие люди предполагали, что она была чёрной женщиной.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/eemmahallberg/?hl=ru" target="_blank">Instagram/eemmahallberg</a></p>

Волна негатива в отношении Эммы поднялась после поста в "Твиттере", который разместила пользовательница под ником Dee. Её твит собрал 29 тысяч лайков и 12 тысяч репостов.

Мы не знакомы, но я просто хочу, чтобы вы знали, что девчонка, на которую вы подписаны, абсолютно белая

Dee

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/eemmahallberg/?hl=ru" target="_blank">Instagram/eemmahallberg</a></p>

"Я думал, что она мулатка", — написал один из пользователей. Другой признался, что шокирован. Но большинство комментариев были чуть более агрессивными, поэтому Эмма отключила их.

Меня обвиняют в том, что я использую автозагар, принимаю мелатонин, делаю какие-то инъекции и так далее. Всё это неправда

Эмма Холлберг

Критики Эммы нашлись и среди её соотечественников. "Я сама из Швеции. У нас почти круглый год темно и холодно. Так загореть точно не получится", — написала одна из её подписчиц. Впрочем, некоторые пользователи всё-таки поддержали модель и попросили других прекратить её травлю.

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