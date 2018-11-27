"Она косит под чёрную". Шведскую модель критикуют за слишком сильный загар

19-летняя Эмма Холлберг закрыла комментарии в "Инстаграме" из-за травли, которую организовали её подписчики. Пользователи соцсети считают, что она хочет быть похожей на темнокожих девушек и использует все возможные способы для достижения этой цели.

19-летняя шведская Instagram-модель Эмма Холлберг подверглась массированной критике со стороны своих подписчиков за слишком "темнокожий" образ. По мнению пользователей соцсети, девушка постоянно притворяется "чёрной", хотя не имеет на это морального права.

Эмма часто встречается с невероятно загорелым лицом и ранее появлялась на страницах "Инстаграма" для чёрных моделей, поэтому многие люди предполагали, что она была чёрной женщиной.

Волна негатива в отношении Эммы поднялась после поста в "Твиттере", который разместила пользовательница под ником Dee. Её твит собрал 29 тысяч лайков и 12 тысяч репостов.

Мы не знакомы, но я просто хочу, чтобы вы знали, что девчонка, на которую вы подписаны, абсолютно белая Dee

"Я думал, что она мулатка", — написал один из пользователей. Другой признался, что шокирован. Но большинство комментариев были чуть более агрессивными, поэтому Эмма отключила их.

Меня обвиняют в том, что я использую автозагар, принимаю мелатонин, делаю какие-то инъекции и так далее. Всё это неправда Эмма Холлберг

Критики Эммы нашлись и среди её соотечественников. "Я сама из Швеции. У нас почти круглый год темно и холодно. Так загореть точно не получится", — написала одна из её подписчиц. Впрочем, некоторые пользователи всё-таки поддержали модель и попросили других прекратить её травлю.