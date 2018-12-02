"Я выложила фото девочки, которую видела однажды 12 лет назад, и произошло чудо"

Девочки познакомились ещё в детстве во время круиза, где отдыхали вместе с родителями.

Встретить настоящего друга так же сложно, как и любовь. Поэтому жительница Миссисипи решила во что бы то ни стало найти ту весёлую девочку, с которой она познакомилась ещё 12 лет назад, сообщает The Sun.

Подруги впервые встретились во время гавайского круиза и поладили буквально сразу, однако их дружбе помешало огромное расстояние. Брианна живет в Миссисипи, а Хайди — в двух тысячах милях, в Калифорнии. Поэтому с 2006 года они так и не виделись. И спустя столько лет Брианна решила испытать удачу.

Привет, "Твиттер". Я встретила эту девочку во врем круиза на Гавайях в 2006 году. За это короткое время мы стали лучшими друзьям, поэтому мне нужна ваша помощь. Я скучаю по ней и хочу узнать, как она сейчас. Пожалуйста, ретвитните этот пост Брианна

В итоге пост девушки набрал 220 тыс. лайков и 100 тыс. репостов. И всего через 11 часов Хайди вышла на связь, написав Брианне: "Слышала, что ты меня ищешь". К сообщению подруга приложила фотографию с того самого круиза, где и произошло их знакомство.

В последний раз я была в "Твиттере" сто лет назад и вот решила зайти. Первое, что я увидела, так это твою поисковую операцию! Хайди

Невероятно, но подруги нашлись, оставив десятки тысяч пользователей Сети в слезах от умиления.